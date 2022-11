Modern Warfare 2: Neues Video zeigt die kommende Karte „Shoot House“

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 2" erhält in der nächsten Woche einige neue Inhalte. Unter anderem hält die Karte "Shoot House" im Multiplayer Einzug. Ein Trailer gewährt bereits einen Blick auf die Neuauflage.

In der kommenden Woche wird die erste Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ an den Start gehen. Ab dem 16. November 2022 werden die Spieler neben dem Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ auch einige neue Inhalte für den Multiplayer geboten bekommen.

Die Rückkehr eines Lieblings

Unter anderem wird die Karte „Shoot House“ ihr Comeback feiern. Erstmals im 2019er „Call of Duty: Modern Warfare“ vertreten, konnte sich die Map schnell als ein Liebling herauskristallisieren. Somit ist es nur die logische Konsequenz, dass sie auch als erste Zusatzkarte in den neuen Teil gebracht wird. Mit einem neuen Video gewährt man uns bereits einen Blick auf „Shoot House“.

In der Mitte der Saison soll mit „Shipment“ ein weiterer Fanliebling ins Spiel gebracht werden. Dadurch werden weiterhin actionreiche Feuergefechte im Multiplayer garantiert sein.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erschien Ende Oktober für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

