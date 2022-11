Diablo 4: Geschichte bietet einen Anfang, eine Mitte und ein Ende

Spieler von "Diablo 4" werden in eine offene Spielwelt geschickt, die eine Geschichte bietet, die weder gradlinig ist noch am Stück abgeschlossenen werden muss.

In einem Interview mit IGN sprachen der Game Director Joe Shely und der Franchise General Manager Rod Fergusson über die offene Welt von „Diablo 4“. Demnach sollten Spieler nicht so etwas wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erwarten.

„Eine der Sorgen, die man hat, wenn man »offene Welt« auf ein großes Neonschild schreibt und dieses Schild aufleuchtet, ist, dass die Leute so etwas wie die Vorstellung von Breath of the Wild haben: »Oh, es ist völlig organisch und ich kann überall hingehen und alles tun und es schließlich selbst herausfinden«. Das ist nicht wirklich unsere Geschichte“, so Fergusson.

Spieler erleben eine verzweigte Geschichte

Die Handlung von „Diablo 4“ lasse zwar Nicht-Linearität zu, aber es sei eine vollendete Geschichte. „Wir wollten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Wir wollten an einem bestimmten Ort beginnen und an einem bestimmten Ort enden“, so der Franchise General Manager.

[ad1]Beschrieben wird „Diablo 4“ als eine „eher verzweigte Geschichte“, die den Spielern die Möglichkeit gibt, die Reihenfolge zu wählen, in der sie die wichtigen Teile durchspielen. Bei einem weiteren Durchlauf kann das Spiel entsprechend in einer anderen Reihenfolge gemeistert werden. Hinzu kommen zahlreiche Nebeninhalte, in die sich Spieler vertiefen können.

„Das ist das Schöne an der offenen Welt“, so Fergusson weiter. „Es gibt eine Menge Nebenquests, es gibt viele Dinge in der Welt, die man tun kann, die nicht auf dem goldenen Pfad der Kampagne liegen. Und es gibt die Tatsache, dass der Goldene Pfad ein verzweigter Pfad ist, bei dem man entscheiden kann, wann man diese Abzweigungen machen will und in welcher Reihenfolge.“

„Diablo 4“ erscheint im kommenden Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Während der Zeitraum von offizieller Seite nicht näher eingegrenzt wurde, erfolgt der Launch Gerüchten zufolge im April 2023, nachdem mutmaßlich im Februar 2023 eine offene Beta auf die Spieler wartet.

