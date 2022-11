Time Magazine: Die 10 besten Spiele des Jahres – God of War Ragnarök auf Platz 1

Gestern veröffentlichte das TIME Magazine den Artikel „The Best Games of 2022„. Sonys neuestes Gaming-Abenteuer „God of War Ragnarök“ schaffte es hier auf den ersten Platz.

Von der mythenerschütternden Geschichte bis hin zu den geschickten Tonalitätswechseln, von den emotionalen Charakterbögen bis hin zur knochenbrechenden Action – God of War: Ragnarok ist das, wonach alle Action-Adventure-Spiele streben sollten“, heißt es in der Erklärung.

Direkt auf Platz zwei folgt ein weiterer Exklusivtitel für die PlayStation: „Horizon Forbidden West“ wird vom berühmten Nachrichtenmagazin für seine reibungslosen Kämpfe und Animationen sowie die bewundernswerte Grafik gelobt. Doch auch die überzeugenden Charaktere, der emotionale Aspekt und die Botschaft hinter der Geschichte sind für die TIME positive Merkmale.

„The Last of Us Part I“ hat es ebenfalls unter die ersten zehn Plätze geschafft. Das kontroverse Remake befindet sich auf Rang sechs.

Die Top 10 in der Übersicht

Alle Platzierungen zeigt die folgende Auflistung:

God of War Ragnarök Horizon Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part 1 Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Auf den kürzlich stattgefundenen Golden Joystick Awards wurde übrigens „Elden Ring“ als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Jedoch stand „God of War Ragnarök“ wegen der späten Veröffentlichung gar nicht zur Auswahl.

Die Verkaufszahlen haben bereits verdeutlicht, welch großer Erfolg „God of War Ragnarök“ ist. Nur eine Woche brauchte das mythologische Action-Spiel, um über fünf Millionen Verkäufe zu erzielen. Nie zuvor verkaufte sich ein First-Party-Titel von Sony schneller. Zudem weiß die Story, wie man den Spieler an den Bildschirm fesselt: Ein Viertel der Spieler haben das Abenteuer schon abgeschlossen.

