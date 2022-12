Activision Blizzard: Präsident und COO Daniel Alegre verlässt das Unternehmen

In den vergangenen Wochen dominierte der kalifornische Publisher Activision Blizzard vor allem aufgrund der geplanten Übernahme durch Microsoft die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse.

Heute geht es jedoch um ein ganz anderes Thema. Wie bekannt gegeben wurde, wird Präsident und Chief-Operating-Officer Daniel Alegre seinen Vertrag bei Activision Blizzard nicht verlängern und den Publisher zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2022/2023 am 31. März 2023 verlassen. Zu den Gründen, die zu Alegres Entscheidung führten, heißt es, dass er sich auf die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen begeben möchte.

Zu einem möglichen Nachfolger beziehungsweise einer möglichen Nachfolgerin wurden bisher keine Angaben gemacht.

Alegre stieß von Google zu Activision Blizzard

Unter dem Strich wird sich die Amtszeit von Daniel Alegre bei Activision Blizzard also auf drei Jahre belaufen. Vor seiner Zeit bei den „Call of Duty“- und „World of Warcraft“-Machern war Alegre über einen Zeitraum von rund 16 Jahren beim Internet-Riesen Google angestellt und bekleidete bei diesem unter anderem den Posten des President of Global Retail and Shopping.

Während seiner Zeit bei Activision Blizzard sah sich Alegre mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert – darunter den Missbrauchsvorwürfen gegen vereinzelte Führungskräfte, mehreren Klagen gegen das toxische Arbeitsumfeld sowie Verletzungen von Bürgerrechten und Lohngesetzen.

Darüber hinaus sahen sich Microsoft und Activision Blizzard zuletzt mit Widerstand gegen die rund 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme konfrontiert. Zuletzt entschlossen sich beispielsweise die Wettbewerbshüter der US-amerikanischen Federal Trade Comission (kurz: FTC) zu einer Klage, mit der die Übernahme in den USA verhindert werden soll.

Weitere Details und offizielle Aussagen der FTC zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst. Sollte der Klage stattgegeben werden, dann ist damit zu rechnen, dass es Microsoft wohl nicht gelingen wird, den Kauf von Activision Blizzard wie geplant im nächsten Jahr abzuschließen.

Quelle: GamesIndustry.biz

