Star Wars: Ubisoft Massives Open-World-Projekt wird offenbar 2023 vorgestellt

Wie bereits im Januar des Jahres 2021 verkündet wurde, arbeiten auch die „The Division“-Schöpfer von Ubisoft Massive an einem neuen Projekt auf Basis der „Star Wars“-Marke gearbeitet.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Open-World-Abenteuer zu tun haben, das eine ganz neue Geschichte im „Star Wars“-Universum erzählt, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt. Diese könnten allerdings im Laufe des Jahres folgen, wie mit Julian Gerighty niemand geringeres als der Creative-Director von Ubisoft Massive in einem frisch abgesetzten Tweet andeutete.

„Frohes Neues Jahr an euch alle. 2023 wird für uns riesig. Schließt euch dem Abenteuer an“, heißt es in dem besagten Tweet, der mit einem Hashtag und einer Grafik mehr als offensichtlich deutlich macht, auf welches Projekt sich Gerighty hier bezieht.

Während sich die Entwickler der Massive-Studios beziehungsweise Ubisoft bisher nicht zu einem möglichen Releasezeitraum äußern wollten, möchte der als gut vernetzt geltende Insider Tom Henderson bereits mehr wissen. Wie Henderson berichtete, wird der Release des „Star Wars“-Titels noch mindestens zwei Jahre auf sich warten lassen, da Ubisoft derzeit eine Veröffentlichung im Jahr 2025 anpeilen soll.

„Ich habe Ubisofts Star Wars-Spiel hier nicht aufgenommen, weil ich denke, dass dies wahrscheinlich der am weitesten von der Veröffentlichung entfernte Titel ist und wir wahrscheinlich frühestens 2025 dafür in Betracht ziehen können“, führte Henderson aus, ohne jedoch eine mögliche Quelle für seine Aussagen zu nennen.

Weitere Meldungen zum Thema Star Wars:

Erscheinen wird der „Star Wars“-Titel von Ubisoft Massive aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc

— Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023