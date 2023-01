Dead Space: Hat John Carpenter einen Film geleakt?

Nachdem Regie-Legende John Carpenter erst vor wenigen Monaten Interesse an einer "Dead Space"-Verfilmung bekundet hatte, scheint er in einem neuen Interview einen Film zum Videospiel-Hit geleakt zu haben.

Mit legendären Werken wie „Halloween“ oder „Das Ding aus einer anderen Welt“ hat Regisseur John Carpenter Filmgeschichte geschrieben. Darüber hinaus hat der Filmemacher ebenfalls eine Leidenschaft für Games, am Ego-Shooter „F.E.A.R. 3“ wirkte er etwa als Berater mit. 2022 bekundete er Interesse daran, beide Passionen zu vereinen und einen „Dead Space“-Film inszenieren zu wollen. Nun scheint Carpenter ein solches Projekt versehentlich geleakt zu haben.

„Sie haben mich nicht darum gebeten, es zu übernehmen“

Genauer hatte das Filmmagazin Variety kürzlich die Gelegenheit, ein ausführliches Interview mit dem Regisseur führen zu dürfen und darin sprach Carpenter auch über seine Liebe für Videospiele. Unter anderem beteuerte er noch einmal, dass er es lieben würde, „einen Dead Space-Film zu machen“. Als er zuletzt 2022 ähnliche Aussagen tätigte, hätten sich diese gewissermaßen verselbstständigt und er sei immer wieder gefragt worden, wann er es machen würde.

Hieran anschließend verriet John Carpenter: „Ich werde es nicht machen. Ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert. Und sie haben mich nicht darum gebeten, es zu übernehmen. Solange mich also niemand fragt, würde ich es nicht tun.“

Es sieht ganz so aus, als hätte die Filmlegende im Gespräch versehentlich die Arbeiten an einem „Dead Space“-Film geleakt. Näher ins Detail ging Carpenter jedoch nicht. Somit ist unklar, welcher Regisseur die Videospiel-Umsetzung verantworten und welches Studio die Verfilmung des Survival-Horror-Hits produzieren könnte. Offiziell wurde eine solche Adaption, obwohl sich in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte darum rankten, bisher nicht bestätigt.

Sicher ist dafür, dass das von EA Motive entwickelte „Dead Space“-Remake nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Die Neuauflage des Titels erscheint am 27. Januar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

