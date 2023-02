Spiele-Highlights 2023: Auf diese 7 Action-Adventures könnt ihr euch freuen

Nichts geht über ein tolles Videospiel-Abenteuer und insbesondere Action-Adventures vermengen hierbei oftmals verschiedene Komponenten zu einem einem am Ende großartigen Erlebnis. 2023 buhlen wieder einige Ableger des Genres um eure Gunst und wir verraten euch, welche Titel ihr vor allem im Blick behalten solltet.

Horizon: Call of the Mountain (PS5, PSVR2)

Release: 22. Februar 2023

Anders als in den bisherigen Spielen der Reihe übernehmt ihr diesmal nicht die Rolle von Aloy, sondern die von Ryas. Er ist ein in Ungnade gefallener Soldat und muss einem neuen Mysterium nachgehen. Dabei schleicht er durch das Carja-Sonnenreich und soll unterwegs auch auf einige bekannte Gesichter treffen.

Zum Release des PlayStation VR2-Systems veröffentlicht Sony mit „Horizon: Call of the Mountain“ direkt einen potentiellen Hit-Titel. Das Spiel sieht nicht nur grafisch umwerfend aus, sondern verspricht darüber hinaus, die beeindruckende Welt der Spielereihe auf bisher nie dagewesene Art und Weise zu erleben. Hier dürfte uns ein richtiges Highlight erwarten.

Wo Long: Fallen Dynasty

Release: 3. März 2023

Die Action-Spezialisten von Team Ninja („Ninja Gaiden“) entführen euch in „Wo Long: Fallen Dynasty“ ins antike China zur Zeit der Drei Reiche (208-280 n. Chr.), das von finsteren Dämonen terrorisiert wird. Mithilfe diverser verheerender Schwertangriffe müsst ihr die finsteren Mächte zurückschlagen.

Falls ihr eine Schwäche für knallharte Actionspiele habt, dann solltet ihr diesen Titel unbedingt im Blick behalten, denn wie die letzten Games des Studios dürfte euch auch dieses wieder einiges abverlangen. Falls ihr etwas mehr über das Spiel erfahren möchtet, lest euch gerne unseren Vorschauartikel durch.

Star Wars Jedi: Survivor (PS5)

Release: 17. März 2023

Seit seinem Kampf gegen die Inquisitoren des Galaktischen Imperiums sind fünf Jahre vergangen und der einstige Padawan Cal ist zu einem echten Jedi gereift. Allerdings hat sich die Lage in der Galaxis seither nicht unbedingt verbessert, denn das Imperium erweitert noch immer seinen Einflussbereich und sucht nach den letzten überlebenden Jedi der Order 66. Nun muss sich Cal einer neuen Bedrohung entgegenstellen, die ihm alles abverlangen soll.

Mit „Star Wars Jedi: Survivor“ setzt Electronic Arts die Story seines Action-Adventure-Hits aus dem Jahr 2019 fort. Seither hat Hauptcharakter Cal allerlei neue Tricks gelernt. Nun kann er beispielsweise mit zwei Lichtschwertern gleichzeitig kämpfen und neue Machtfähigkeiten einsetzen. Fans der Sternen-Saga dürfen sich somit voraussichtlich auf ein weiteres aufregendes Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis freuen.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

Release: 26. Mai 2023

Alien-Bösewicht Braniac hat die mächtigsten Helden der Welt unter seine Kontrolle gebracht und nun verbreitet die Justice League rund um Superman, Batman sowie Flash Angst und Schrecken. Um die Superhelden auszuschalten, wird die Task Force X ausgeschickt, der unter anderem Meisterschütze Deadshot und des Jokers einstige Geliebte sowie Ex-Psychiaterin Harley Quinn angehören. Ob sie ihren Auftrag wirklich erfolgreich ausführen können?

Mit seinem Action-Adventure „Suicide Squad: Kill the Justice League“ kehrt Entwicklerstudio Rocksteady zurück in sein „Batman: Arkham“-Universum. Jedes Mitglied des Viererteams soll über ein eigenes Moveset verfügen und sich somit einzigartig spielen. Falls ihr nicht mit der KI zusammenspielen möchtet, dürft ihr euch gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern auch im Online-Koop-Modus austoben. Nicht nur Comic-Fans sollten den Titel näher im Auge behalten.

Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5)

Release: 2023

Ehe er sich nach England aufmachte, um dort andere Assassinen zu unterrichten, war er selbst nur ein einfacher Straßendieb: Basim. Er wird von schrecklichen Visionen der Zukunft geplagt, doch die Begegnung mit Mitgliedern eines uralten Geheimbundes sollen für ihn alles verändern. Er schließt sich der Gruppierung an, um deren Kredo zu verfolgen und so im Laufe der Zeit zu einem waschechten Meister-Assassinen heranreifen soll, der nach seinem Schicksal sucht.

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ möchte Ubisoft seine Erfolgsserie zurück zu ihren Wurzeln führen und die besten Elemente der Vorgänger vereinen. Zudem wird die Spielwelt diesmal kleiner sein und die RPG-Elemente der vorherigen drei Hauptteile der Reihe entfallen. Statt eines Action-RPGs erwartet euch hier also wieder ein Story-fokussiertes Action-Adventure, das mit dem größten Arsenal an Werkzeugen aller bisherigen Titel der Marke aufwarten soll, die vielfältige Optionen eröffnen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name! (PS4, PS5)

Release: 2023

Im Mittelpunkt der Story steht Kiryu, den langjährige Fans der „Yakuza“-Games noch aus den Anfängen der Reihe kennen dürften. Er soll eine neue Perspektive auf die Geschehnisse eröffnen, die sich zwischen dem Vorgänger „Yakuza 6“ und dem für 2024 geplanten Nachfolger „Yakuza 8“ abgespielt haben.

Allzu viele Details zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name!“ sind noch nicht bekannt, allerdings soll der Titel nicht ähnlich umfangreich ausfallen wie ein Hauptableger der Reihe. Zudem dürfen sich Fans der Marke mit „Like A Dragon: Ishin!“ in diesem Jahr noch auf ein Remake des 2014 nur in Japan erschienen gleichnamigen Originals freuen. Falls ihr mehr zu diesem Titel erfahren möchtet, werft gerne einen Blick auf unseren ausführlichen Vorschauartikel.

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

Release: 2023

Der Kampf gegen die Sinister Six ist vorbei und New York hat sich wieder von den Angriffen der verschiedenen Superschurken erholt. Allerdings soll der Frieden nicht allzu lange währen, denn neue Bösewichte versammeln sich bereits in den Schatten und warten auf ihre Chance, Spider-Man auszuschalten. Oder eher gesagt die zwei Spider-Men, immerhin steht Peter Parker nun sein Freund und Spidey-Schützling Miles Morales zur Seite, um es mit Kraven, Venom & Co. aufzunehmen.

Nachdem Insomiac Games mit den beiden Vorgängern riesige Hits gelungen sind, zählt „Marvel’s Spider-Man 2“ für viele PlayStation-Fans sicherlich zu den meisterwarteten Titeln des Jahres. Allzu viele Details sind zwar noch nicht bekannt, doch das Entwicklerteam soll zuversichtlich sein, das Action-Adventure und damit eines der potentiell größten Highlights des Spielejahres im Herbst 2023 exklusiv für PlayStation 5 veröffentlichen zu können.

