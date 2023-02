PlayStation VR2: Bessere Performance als PCVR mit 3090Ti?

„Pavlov“ gehört zu den Spielen, die für PlayStation VR2 entwickelt wurden und das Virtual Reality-Headset vom ersten Tag an unterstützen. Und es scheint, dass der Shooter auf dem kommenden System eine besonders gute Performance hinlegen wird.

Der Screenshot einer Discord-Konversation vom Server des Entwicklers zeigt eine Unterhaltung, in der sich die Teilnehmer über die Performance austauschen. Dabei schätzt der Entwickler Vankrupt, dass das Spiel auf der PlayStation 5 samt PlayStation VR2 circa zehn Prozent besser laufen wird als auf einem PC-VR-Build, der mit einer 3090Ti-Grafikkarte ausgestattet ist.

Im Chat heißt es zunächst auf Nachfrage: „Es ist wahrscheinlich 10 Prozent über PCVR, nur weil es eine Konsole ist und das Rendering effizienter läuft.“ Später erfolgte ein Verweis auf die Grafikkarte 3090ti*, die alleine mehr kostet als die PS5 und PlayStation VR2 zusammen.

Expliziter wird auf dem Screenshot des Chats nicht auf die Unterschiede und technischen Besonderheiten eingegangen. Allerdings wird auch das Foveated Rendering bei der Performance von PSVR2-Spielen eine Rolle spielen. Über das Eye-Tracking wird von unterstützten Spielen zunächst erfasst, wohin der Spieler blickt. Und nur diese Bereiche werden in der höchstmöglichen Qualität dargestellt, was die Performance verbessern kann.

Ein Vortrag bei der GDC machte im vergangenen Jahr deutlich, dass eine Unity-Demo, die mit aktiviertem Foveated Rendering lief, viel schneller renderte als ohne. Es ist denkbar, dass „Pavlov“ das Foveated Rendering ebenfalls nutzt, was ein weiterer Grund für die gute Performance bei der Kombination von PS5 und PSVR 2 sein könnte.

Not sure how accurate this is for other developers, but the Pavlov dev mentioned that for their own game, the PSVR2 is 10% faster than even their 3090TI setup. 👀

If true, it’s exciting that kinda power could be in the hands of so many people for official flat to VR ports. pic.twitter.com/1uTiKbnzfY

— Flat2VR (@Flat2VR) February 6, 2023