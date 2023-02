Horizon Forbidden West: Gratis-Avatare – Guerrilla feiert mit euch das erste Jubiläum

Ein Jahr ist es her, als „Horizon Forbidden West“ für PS5 und PS4 herauskam. Um den Spielern für die Unterstützung zu danken, schenkt euch Guerrilla Games ein paar PSN-Avatare. Ab dem morgigen Samstag könnt ihr euch sie herunterladen.

Unter den Avataren befinden sich neben Aloy zehn wichtige Charaktere aus dem zweiten Teil. Welche das genau sind, seht ihr auf dem folgenden Foto:

Des Weiteren hat das Entwicklerstudio eine Statistik bereitgestellt. Hier seht ihr beispielsweise, wie viel Zeit in der Arena oder im Fotomodus verbracht wurde. Nachfolgend ein paar interessante Werte.

Die meistgenutzten Waffen:

Jägerbogen Scharfschussbogen Speerwerfer Sprengstoff Kriegerbogen

Die beliebtesten Stamm-Outfits:

Nora Tenakth Oseram

Die gefragtesten Reitmaschinen:

Stürmer Sonnenflügel Dornrücken Krallenschreiter

Wie die Entwickler einen Veröffentlichungstag wahrnehmen? Game Director Mathijs De Jonge beschreibt es als eine „Mischung aus Aufregung, Nervösität und Vorfreude“. Den Großteil des Tages verbrachten sie damit, die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zu verfolgen und Statistiken zu checken.

Anschließend könnt ihr einen Blick auf das zehnminütige Jubiläumsvideo von Guerrilla Games werfen:

Noch hat Guerrilla Games mit „Horizon Forbidden West“ nicht abgeschlossen. Am 28. April erscheint nämlich der „Burning Shores“-DLC, in dem es Aloy nach Los Angeles führt. Diese Erweiterung wird ausschließlich für PS5 verfügbar sein.

Übrigens kommt das Action-RPG am kommenden Dienstag in den Spielekatalog von PS Plus Extra. Alle weiteren Neuzugänge findet ihr hier.

Quelle: PlayStation Blog

