Atomic Heart: Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade im Detail

Mit dem in dieser Woche erscheinenden „Atomic Heart“ möchten die Entwickler von Mundfish das Shooter-Genre durch ein unverbrauchtes Setting und neue Ideen bereichern.

Wie das Studio kurz vor dem Release von „Atomic Heart“ bekannt gab, wird der Shooter zum Launch drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten. Bei „Peaceful Atom“ handelt es sich um den einfachsten Schwierigkeitsgrad, der sich an unerfahrene Spieler und Spielerinnen richtet, die wenig Erfahrung mit dem Shooter-Genre vorzuweisen haben oder einfach nur die Geschichte von „Atomic Heart“ genießen möchten.

Hinzukommen der normale Schwierigkeitsgrad „Malfunction“ sowie „Armageddon“, das der höchsten Stufe entspricht und auch erfahrene Genre-Fans fordern soll. Im Spiel wird es natürlich zu jeder Zeit möglich sein, den Schwierigkeitsgrad zu ändern.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Mundfish bereits vor ein paar Wochen verlauten ließen, möchte das Studio „Atomic Heart“ nach dem Release langfristig mit neuen Inhalten unterstützen. Geplant sind demnach neue Gegner, Areale und Geschichten, die darauf warten, von den Autoren erzählt zu werden. Unklar ist aktuell leider noch, ob sich unter den geplanten Post-Launch-Inhalten auch eine Unterstützung des Ray-Tracings befindet, das zumindest zum Launch auf den Konsolen außen vor bleibt.

Die Geschichte von „Atomic Heart“ versetzt euch in eine alternative Version der Sowjetunion, die die Nutzung von Robotern und Maschinen auf das nächste Level hob – allerdings nicht ohne Folgen. Die künstliche Intelligenz geriet außer Kontrolle und übernahm das Riesenreich.

In der Rolle des psychisch labilen KGB-Spezialagenten Sergei Nechayev alias P-3 steht ihr zunächst vor der Aufgabe, eine verlassene Produktionsstätte zu untersuchen. Schnell werdet ihr jedoch in ein Abenteuer verwickelt, in dem mehr als nur das Schicksal eures Landes auf dem Spiel steht.

„Atomic Heart“ erscheint am morgigen Dienstag, den 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

