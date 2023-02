The Legend of Dragoon: Der RPG-Klassiker bekommt offenbar Trophäen spendiert

The Legend of Dragoon:

In dieser Woche wird der beliebte Rollenspiel-Klassiker "The Legend of Dragoon" den Weg in die Premium-Stufe von PlayStation Plus finden. Wie die Kollegen von "TrueTrophies" berichten, wird die überarbeitete Fassung des Fantasy-Abenteuers mit der Unterstützung von Trophäen versehen.

Einer der beliebtesten RPG-Klassiker der PS1: "The Legend of Dragoon".

Am morgigen Dienstag werden die nächsten Spiele für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium freigeschaltet – darunter der beliebte Rollenspiel-Klassiker „The Legend of Dragoon“.

Aktuellen Berichten zufolge wird die überarbeitete Version von „The Legend of Dragoon“ nicht nur mit kleineren Neuerungen wie einer erhöhten Auflösung oder einer Quick-Save-Funktion versehen. Laut den Kollegen von „TrueTrophies“ werden im Zuge der Neuveröffentlichung auch die Trophäen-Jäger unter euch auf ihre Kosten kommen, da der RPG-Klassiker mit einer Trophäen-Unterstützung versehen werden soll.

Dies berichtet „TrueTrophies“ unter Berufung auf interne und mit der Sachlage vertraute Quellen. Einen Haken gibt es allerdings: Laut den Quellen sei noch unklar, ob die Trophäen-Unterstützung bereits zum morgigen PlayStation Plus Premium-Release oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.

Eines der größten Budgets damaligen Zeit

„The Legend of Dragoon wird Trophäen haben. Hoffentlich am Veröffentlichungstag. Wenn nicht, dann kurze Zeit später“, wird die Quelle zitiert. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema steht noch aus. „The Legend of Dragoon“ wurde seinerzeit von den PlayStation Japan Studios entwickelt und sollte auf der Erfolgswelle damaliger Rollenspiel-Hits wie „Final Fantasy VII“ mitschwimmen.

Mit 16 Millionen US-Dollar fiel das Budget von „The Legend of Dragoon“ für damalige Verhältnisse sehr hoch aus und versetzte die Entwickler in die Lage, ein Rollenspiel-Abenteuer zu erschaffen, das sich über vier CDs erstreckte, mit seinen hochwertigen Zwischensequenzen punktete und zudem ein Kampfsystem bot, das seinerzeit deutlich interaktiver ausfiel, als es bei anderen Japan-Rollenspielen der Fall war.

Zu den weiteren beliebten Features gehörte die Möglichkeit, sich in einen Dragoon zu verwandeln und Gebrauch von den individuellen Stärken der Charaktere zu machen. Auch wenn die Testwertungen seinerzeit nicht nur überzeugend ausfielen, gehört „The Legend of Dragoon“ heute zu den beliebtesten Rollenspiel-Klassikern der PlayStation-Ära.

„The Legend of Dragoon“ erschient 1999 in Japan, 2000 in Nordamerika und 2001 in Europa.

