Marvel’s Avengers: Co-Creative Director entschuldigt sich für das Spiel

Bald schon endet die Reise von „Marvel’s Avengers“. Obwohl die Entwickler von Crystal Dynamics das Actionspiel eigentlich über Jahre weiter unterstützen wollen, wird der Support für den Titel noch am 30. September offiziell eingestellt.

Der Co-Creative Director Cezar Virtosu, der mit dem Studio Virtuos an „Marvel’s Avengers“ mitgewirkt hat, hat sich in einem Interview nun für das Spiel entschuldigt. Bereits die Entwicklung sei ein schwieriger Prozess gewesen.

Spiel ist nicht das geworden, was es hätte werden können

In einem Gespräch mit dem Edge Magazine ging Virtosu unlängst auch kurz auf seine Mitarbeit an „Marvel’s Avengers“ ein. „Sagen wir es mal so, es war eine herausfordernde Produktion“, so der Entwickler. „Ich entschuldige mich dafür.“ Wie diese Probleme während der Entwicklung ausgesehen haben, darüber wollte sich Virtosu nicht äußern.

Der Support von „Marvel’s Avengers“ wird am 30. September enden . Nach diesem Datum wird es auch nicht mehr möglich sein, das Spiel digital zu erwerben. Am 31. März wird der Titel noch das Balance-Update 2.8 erhalten. Mit dem Patch wird auch der Shop für Cosmetics abgeschaltet, die von da an für alle Spieler kostenlos sind. Die Community will aber anscheinend noch nicht von „Marvel’s Avengers“ ablassen. Mit einer Petition setzen sich die Spieler derzeit für einen Nachfolger ein.

Cezar Virtosu verließ das Studio Virtuos im Jahr 2020 und wechselte zu Hexworks. Dort arbeitet er derzeit an „The Lords of the Fallen“, einem Reboot von „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014. Hexworks hofft, zu einer Referenz im Soulslike-Genre zu werden. An die Spiele von FromSoftware würde derzeit kein weiteres Studio heranreichen.

