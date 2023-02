Organ Quarter: Survival-Horror-Game mit Trailer für PlayStation VR2 angekündigt

Mit „Organ Quarter“ wurde für PlayStation VR2 das nächste Spiel angekündigt. Auch hier gilt: Um eine neue Spielerfahrung handelt es sich nicht. Auf Steam ist der Titel schon seit Jahren erhältlich – momentan für weniger als 25 Euro.

„Organ Quarter“ ist ein VR-Survival-Horrorspiel, das mit labyrinthartigen Umgebungen, Ressourcenmanagement und Rätseln aufwartet. Als Hommage an die langsamen, methodischen Survival-Horror-Erfahrungen der 90er Jahre können Spieler eine Albtraumwelt erkunden.

Bis zu acht Stunden Horrorerfahrung

Laut Entwickler müssen Spieler mit „Organ Quarter“ keinen Wave-Shooter oder Walking-Simulator befürchten. „Es handelt sich um ein Erlebnis, das sich in einem großen Gebiet über 5 bis 8 Stunden abspielt, mit kompliziert miteinander verbundenen Levels, Waffenkämpfen, Ressourcen und Werkzeugen, die dem Spieler zur Verfügung stehen“, heißt es zum Spiel.

Der Titel versetzt Spieler in ein Szenario, in dem es in einer Stadt zu mysteriösen Infektionen kam, die Auswirkungen auf die Menschen und die Orte, die besucht werden, hat. In diesem Sinne sollen Spieler eine Stadt erkunden, die „zu einem Ödland und einem Body-Horror-Albtraum geworden ist, voller surrealer Rätsel und grotesker Wesen“.

Bei den Steam-Usern kam „Organ Quarter“ äußerst gut an. Die Horror-Erfahrung wurde im Schnitt mit einem „sehr gut“ bewertet. Ein Besitzer des Spiels schrieb zum Beispiel: „Dieses Spiel ist eine Mischung aus Resident Evil, Silent Hill und Cry of Fear. Es ist ein gut gemachtes VR-Spiel, es baut viel Spannung auf und ist ein Muss für Horrorfans.“

PlayStation VR2 kommt morgen offiziell als Zubehör für die PS5 auf den Markt. Kunden von PlayStation Direct, die ihr Exemplar rechtzeitig im offiziellen Shop von Sony vorbestellt haben, sollten in dieser Woche eine Mail bekommen haben, die auf den Versand aufmerksam macht.

Nachfolgend zeigt ein Trailer, was „Organ Quarter“ auf PlayStation VR2 zu bieten hat. Die Veröffentlichung soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

