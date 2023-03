Bloober Team: Möchte unabhängig bleiben und weiterhin Psycho-Horror liefern

In den vergangenen Jahren hatte das Bloober Team keinerlei Interesse, sich von einem Konzern übernehmen zu lassen. Daran hat sich nichts geändert: Im Gespräch mit IGN betonte Geschäftsführer Piotr Babieno, dass der polnische Entwickler auch zukünftig unabhängig bleiben möchte.

Weil das Bloober Team schon mit vielen Publishern zusammengearbeitet hat, würde es sicherlich Interessenten geben. Und Babieno habe auch schon einige Gespräche mit möglichen Partnern geführt, doch ein Verkauf ist keine Option. Der Grund dafür ist die kreative Freiheit, die bestehen bleiben soll. Nur die Mitglieder des Studios sollen entscheiden welches Projekt als Nächstes entwickelt wird.

„Die Leute, die von anderen großen Studios in Polen und im Ausland zu uns gekommen sind, sind meiner Meinung nach gekommen, weil sie Teil des kreativen Prozesses sein wollten. Mein Ziel ist es also, unabhängig zu bleiben. Wir hatten eine Erneuerung der strategischen Optionen, und wir haben beschlossen, dass wir als Unternehmen den Weg der Unabhängigkeit gehen wollen“, erklärt der CEO.

Die Zukunft des Psycho-Horrors definieren

Weiterhin konzentriert sich das Studio auf Psycho-Horror-Spiele, mit denen „die Zukunft des Genres“ definiert wird. Sie möchten Spielerlebnisse kreieren, die einen Einfluss auf den Spieler selbst haben.

Im genauen Wortlaut liest sich das so: „Unsere Idee ist es, Spiele zu machen, die einen Einfluss auf dich haben, so dass du mehr verstehst, nicht so sehr über unsere Figuren, nicht unbedingt über das Universum, das wir erschaffen, sondern über dich selbst.“

Es soll zu moralischen Konflikten kommen, die im echten Leben so gut wie nie auftreten. Zum Beispiel wird sich der Spieler nach einer Entscheidung fragen, warum er nicht eine andere Wahl getroffen habe.

Momentan arbeiten die Entwickler am „Silent Hill 2“-Remake und an „Layers of Fear“. Zudem kündigten sie „Project M“ an, wozu noch keine Details vorliegen. Nachfolger zu „The Observer“ oder „The Medium wären ebenfalls denkbar, wenn jemand passende Ideen vorschlägt. Des Weiteren könnte sich das Bloober Team weitere „Silent Hill“-Projekte vorstellen. An Projekten dürfte es in Zukunft also definitiv nicht mangeln.

