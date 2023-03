Alan Wake 2: Release in diesem Jahr noch einmal bestätigt

Auch auf "Alan Wake 2" gingen die Entwickler von Remedy Entertainment im aktuellen Geschäftsbericht ein. Wie das finnische Studio noch einmal bestätigte, ist der Nachfolger weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen.

Über einen Mangel an hochwertigen Horror-Titeln können sich Fans des Genres in diesem Jahr sicherlich nicht beschweren. Denn nachdem das Videospieljahr 2023 mit dem Remake zu „Dead Space“ eingeläutet wurde, erscheint in dieser Woche das Remake zu Capcoms „Resident Evil 4“.

Ein weiteres vielversprechendes Horror-Projekt befindet sich beim finnischen Entwicklerstudio Remedy Entertainment in Arbeit. Die Rede ist von „Alan Wake 2“, das in Remedys Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal noch einmal für eine Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigt wurde. Ein konkreter Releasetermin lässt aber weiter auf sich warten.

Stattdessen heißt es im Fiskalbericht nur: „Alan Wake 2, eine lang erwartete Fortsetzung des 2010 von Epic Games veröffentlichten Psychothrillers, befindet sich in der Phase der Vollproduktion. Im Jahr 2022 kam das Spiel an allen Fronten zusammen und wird für seinen mit Spannung erwarteten Start im Jahr 2023 bereit sein.“

Remedys erste Schritte im Survival-Horror

Im vergangenen Monat sprach Remedys Sam Lake in einem Interview ausführlich über „Alan Wake 2“ und wies darauf hin, dass sein Studio mit den ersten Schritten im Genre des Survival-Horrors ambitionierte Pläne verfolgt. Demnach wird es sich bei „Alan Wake 2“ um nicht weniger als das bisher größte Projekt von Remedy Entertainment handeln.

Darüber hinaus merkte Game-Director Kyle Rowley an, dass es seinem Team darum gehen wird, dem Genre des Survival-Horrors seinen eigenen Stempel aufzudrücken. „Was ich sagen möchte, ist, dass wir sehr gerne einen Pflock in den Boden stecken und sagen, dass wir Remedys Version des Survival-Horror-Genres erschaffen. Gameplay, Erzählung, Atmosphäre, Musik – es singt alles vom selben Hymnenblatt, und das war uns von Anfang an sehr wichtig“, führte Rowley diesbezüglich aus.

Wann mit der Enthüllung weiterer Details oder erster handfester Spielszenen zu „Alan Wake 2“ zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen von Remedy Entertainment bisher nicht.

„Alan Wake 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

