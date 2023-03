Teenage Mutant Ninja Turtles: Düsterer Ableger soll wie God of War werden

Das neue „Teenage Mutant Ninja Turtles“ soll sich nicht an die bisherigen, kinderfreundlichen Titel halten. Als Grundlage dient die Graphic Novel „The Last Ronin“.

Das Videospielsegment der „Teenage Mutant Ninja Turtles“ bekommt Zuwachs. Aktuell befindet sich ein Videospiel in Entwicklung befinden, das auf der Graphic Novel „The Last Ronin“ basiert. Darin wird eine düstere, futuristische und zugleich erwachsenere Geschichte des Schildkröten-Squads erzählt.

Doug Rosen, Senior Vice President für Spiele und neue Medien bei Paramount Global, deutete die neue Videospieladaption in einem Interview an. In dem Interview verglich er das kommende Third-Person-Action-Rollenspiel mit Sonys „God of War“-Reihe.

Düstere Geschichte der Turtles

In „The Last Ronin“ wird vermutlich nur einer der vier Schildkröten spielbar sein, da in der gleichnamigen Comicreihe nur ein Mitglied der Ninja Turtles überlebt hat. In der Comic-Reihe ist lange unklar, um welche Schildkröte es sich handelt, da sie eine schwarze Maske trägt und mit allen typischen Waffen der vier Schildkröten kämpft.

Erst zum Ende stellt sich heraus, um wen es sich handelt. Aus Spoiler-Gründen verraten wir nicht, um wen es sich handelt. Alle anderen Schildkröten und Splinter wurden vom Foot Clan ausgelöscht. Nun will der verbleibende Turtle in einem dystopischen New York, das von Shredders Enkel regiert wird, Gerechtigkeit für ihren Tod ausüben.

Rosen hat angedeutet, dass wir auch andere Charaktere spielen können. Allerdings werden die Figuren nur in Form von Rückblenden spielbar sein. In der Comic-Reihe hat der letzte Turtle nämlich mit Halluzinationen und Flashbacks zu kämpfen, in denen er glaubt, dass seine Brüder noch leben.

Das Spiel soll sich wie die Comicserie an ein älteres Publikum richten. Der Release ist laut Rosen noch einige Jahre entfernt, denn es besteht die Ambition, ein qualitativ hochwertiges AAA-Spiel zu produzieren. Neue Informationen soll es erst in den kommenden Monaten und Jahren geben.

Bislang ist noch nicht bekannt, bei welchem Entwicklerstudio das „Teenage Mutant Ninja Turtles“-Spiel in Arbeit ist. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald mehr Informationen zu der letzten überlebenden Schildkröte ans Licht kommen.

