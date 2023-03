E3 2023: Weitere Größen der Branche sagen ab – Steht die Messe vor dem Aus?

Nach Ubisoft sagten in dieser Woche drei weitere Publisher der E3 2023 ab. Eine Begebenheit, die die Gerüchte befeuert, dass diese Messe möglicherweise kurz vor ihrer Absage steht.

Im Laufe der Woche erreichte uns die Meldung, dass sich die Verantwortlichen von Ubisoft nach der ursprünglichen Zusage nun doch dazu entschlossen, auf einen Auftritt auf der E3 2023 zu verzichten.

Wie aus einem Bericht von IGN hervorgeht, befindet sich Ubisoft mit dieser Absage in prominenter Gesellschaft, da heute Nacht zwei weitere Größen der Branche ihren Auftritt auf der E3 2023 absagten. Zum einen haben wir es hier mit den „Sonic“- und „Yakuza“-Machern von Sega zu tun, die in einem kurzen Statement angaben, in Kürze über „unangekündigte und bereits angekündigte Projekte sprechen zu wollen“.

Auch Tencents weltweite Game-Publishing-Initiative Level Infinite gab ihren Verzicht auf die E3 2023 bekannt und möchte stattdessen die von Geoff Keighley organisierten Play Days 2023 nutzen, um ausgewählte Projekte vorzustellen.

Weitere Absagen stehen offenbar bevor

Laut IGN werden wir es bei Sega und Tencent nicht mit den letzten Absagen zu tun haben. Wahrscheinlich sei beispielsweise eine Absage von Bandai Namco Entertainment, da der japanische Publisher bereits seine Teilnahme an den Play Days 2023 bestätigte. Der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Devolver Digital wird ebenfalls auf die E3 verzichten und wie in den Vorjahren auf ein eigenes Digital-Event setzen, das genutzt wird, um neue Projekt anzukündigen.

Weitere Publisher sollen ebenfalls eine Absage planen und dies in Kürze offen kommunizieren. Dies würde noch einmal die Gerüchte befeuern, dass die E3 2023 kurz vor ihrem Aus steht. Wie Andy Robinson von Videogames Chronicle unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen kürzlich berichtete, habe er „nichts Gutes zum weiteren Schicksal der Messe“ gehört.

Stattdessen sei zu befürchten, dass die Veranstalter mit einer kompletten Absage der E3 2023 auf die Entwicklung der vergangenen Wochen reagieren könnten.

