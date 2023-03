E3 2023: Das Ende der Messe? Absage in dieser Woche befürchtet

Die Electronic Entertainment Expo – kurz E3 – gehörte einst zu den wichtigsten Gaming-Events eines jeden Jahres. Die größten Publisher stellten dort ihre neusten Spiele vor, Pressekonferenzen reihten sich aneinander und fanden hierzulande bis tief in die Nacht statt. Doch es scheint, dass die Zukunft der Messe fraglich ist.

Im Laufe des Vormittags berichten wir darüber, dass Ubisoft nicht direkt an der E3 2023 teilnehmen wird, sondern im selben Zeitraum auf ein eigenständiges Event setzt. Nintendo sagte schon im Vorfeld ab. Microsoft bereitet sich auf eine Sommer-Präsentation vor und wird wahrscheinlich nicht auf der Messe im Los Angeles Convention Center anwesend sein. Und auch Sony wird nicht an der E3 2023 teilnehmen, wie IGN im vergangenen Januar erfahren haben möchte.

Wird die E3 2023 in dieser Woche abgesagt?

Es bleiben nicht mehr viele größere Unternehmen, die aus der E3 2023 ein Event machen könnten, das die einstige Daseinsberechtigung hat. In diesem Sinne erklärte auch Andy Robinson von VGC, dass er „keine guten Dinge“ über das Schicksal der Messe gehört habe.

„Es ist oft schwer, in Bezug auf die E3 die Fakten von den Mutmaßungen zu trennen. Aber es überrascht mich nicht, dass ich wirklich nichts Gutes höre. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie diese Woche abgesagt wird – aber ich hoffe, dass es nicht so ist. Es tut mir so leid für die Verantwortlichen, die alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde“, so Robinson auf Twitter.

Doch auch wenn Robinson anfangs eine sehr positive Meinung hatte und hofft, dass die Messe letztendlich doch noch stattfinden wird, gebe es derzeit „zu viel Lärm“ als dass er zuversichtlich sein könnte.

Auch Hollie Bennett, die bei Frontier Developments arbeitet, schaltete sich in die Diskussionen ein. Es wäre schade, „weil die Preise auf dem Messegelände so günstig sind wie nie zuvor“. Zudem gebe es einige gute Pläne. Und trotz gegensätzlicher Gerüchte fühlt es sich für sie nach einer „großartigen Chance“ an, dass die E3 zurückkehren könnte.

Organisiert wird die diesjährige Messe von ReedPop, einem Unternehmen, dass sich auch für Veranstaltungen wie C2E2, EGX, New York Comic Con, PAX East und mehr verantwortlich zeichnet, nachdem zuvor die Entertainment Software Association Veranstalter war.

Summer Game Fest und weitere Veranstaltungen

Allerdings scheint die E3 für die Publisher immer weniger relevant zu sein, da es andere Alternativen gibt: Das Summer Game Fest findet am 9. Juni 2023 statt, während der Xbox Games Showcase und die Starfield Direct für den 11. Juni 2023 geplant sind. Ubisoft Forward Live soll am 12. Juni 2023 stattfinden. Und Gerüchten zufolge möchte Sony im selben Monat einen neuen PlayStation Showcase veranstalten.

Die E3 fand letztmalig im Jahr 2019 als Veranstaltung vor Ort statt. 2020 machte die COVID-19-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung. 2021 folgte eine Online-Veranstaltung. Im vergangenen Jahr wurde das Event gänzlich abgesagt.

