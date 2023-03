The Last of Us Part 1: PC-Version erhält zweiten Patch

The Last of Us Part 1:

Innerhalb kürzester Zeit hat „The Last of Us: Part 1“ zwei Hotfixes erhalten, die den katastrophalen technischen Zustand der PC-Version verbessern sollen.

Die PC-Version zu „The Last of Us: Part 1“ ist in einem technisch schwachen Zustand. Zahlreiche Grafik-Fehler machen in den sozialen Medien die Runde und sorgen für reichlich Belustigung.

Doch Naughty Dog arbeitet mit Hochtour an Lösungen für die Bugs und hat bereits einen ersten Hotfix veröffentlicht. Nun wurde ein zweiter Patch innerhalb von zwei Tagen nach dem Launch veröffentlicht, der weitere Probleme beheben soll.

Diese Bugfixes nimmt der Patch vor

Der Patch dient vor allem dazu, den Speicher und die Leistung des Spiels zu verbessern. Dadurch sollen sich die Spielabstürze verringern. Vor allem der Absturz beim ersten Hochfahren des Spiels soll nun der Vergangenheit angehören.

Außerdem wird das Problem der hohen VRAM-Anforderung angegangen, wodurch die Grafik-Fehler entstanden sind, die aktuell in den sozialen Medien als Memes kursieren.

Alle Bugfixes, die vorgenommen wurden, sind die folgenden:

Größe des PSO-Cache wurde verringert, um den Speicherbedarf zu reduzieren und Abstürze wegen Speicherüberschreitung zu minimieren

Zusätzliche Diagnosemethoden für die Nachverfolgung von Bugs durch das Entwicklerteam hinzugefügt

Erhöhter Animations-Streaming-Speicher zur Verbesserung der Leistung während des Spiels und der Filmsequenzen

Fix für Absturz beim ersten Start

Mit dem Patch 1.0.1.6 sind allerdings noch nicht alle Fehler behoben worden, die es im Spiel gibt. Doch da Naughty Dog innerhalb so kurzer Zeit schon zwei Hotfixes veröffentlich hat, können wir davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Patches folgen werden.

Solltet ihr also selbst von den Problemen betroffen sein, müsst ihr euch noch etwas gedulden, bis die meisten Fehler der Vergangenheit angehören.

Mit dem ersten Hotfix wurden bereits einige Fehler behoben, die sich mit der Stabilität und der Leistung des Spiels beschäftigen. Zusätzlich wurden der Absturzdiagnose weitere Infos hinzugefügt, die bei der Fehlersuche helfen.

Quelle: Naughty Dog

