Resident Evil 4 Remake: Unterstützung von Mikrotransaktionen sorgt für Unmut

Kurz vor dem langen Oster-Wochenende versah Capcom das erfolgreiche Remake zum 2005 veröffentlichten Horror-Klassiker „Resident Evil 4“ mit einem umfangreichen Update.

Dieses brachte zum einen den kostenlosen Mercenaries-Modus mit sich, zu dem wir hier weitere Details für euch zusammengefasst haben. Darüber hinaus hielt ohne eine vorherige Ankündigung die Unterstützung von Mikrotransaktionen Einzug.

Die Rede ist von den Spezialupgrade-Tickets, die unter anderem im PlayStation Store erworben werden können und es ungeduldigen Spielerinnen und Spielern ermöglichen, sofortigen Zugriff auf die exklusiven Waffenupgrades zu erhalten – unabhängig von der jeweiligen Waffenstufe.

„An alle Waffennarren, Messersammler und Waffenliebhaber aller Art: Hier hast du ein Ticket für die Waffenshow! Genauer gesagt, ein Ticket, das du im Laden des Händlers eintauschen kannst“, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Mikrotransaktionen weiter.

Ein einzelnes Spezialupgrade-Ticket schlägt im PlayStation Store mit 2,99 Euro zu Buche. Hinzukommen Bundles, die aus drei (6,99 Euro) oder fünf Tickets (9,99 Euro) bestehen. Es dürfte sicherlich nur die wenigsten überraschen, dass die Unterstützung von Mikrotransaktionen in den sozialen Medien und den internationalen Gaming-Foren reichlich Kritik nach sich zog.

Vor allem die Investoren sowie die Führungsetage von Capcom rücken in den Fokus der Kritik, der sich mit Jim Sterling auch der verantwortliche Autor hinter dem Überraschungshit „Vampire Survivors“ anschloss. Sterling äußerte sich wie folgt: „Gruselig, Leute zu sehen, die sich anstellen, um diesen Mist zu verteidigen. Mikrotransaktionen sind von Natur aus schäbig. Noch schlimmer ist es, sie den Spielern nach dem Launch aufzuzwingen. Es gibt keine guten Mikrotransaktionen.“

Der Großteil der Spielerinnen und Spieler ruft dazu auf, die Mikrotransaktionen nicht nur im Remake von „Resident Evil 4“ zu ignorieren beziehungsweise zu boykottieren. Stattdessen sollte in keinem Triple-A-Spiel Gebrauch von Ingame-Käufen gemacht werden, um zu verhindern, dass diese Art der Monetarisierung immer mehr zur Normalität wird.

Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Weltweit verkaufte sich die Neuauflage mittlerweile mehr als vier Millionen Mal.

Thankfully, they’re easily ignored, but like, I just imagine some shareholder with his veins popping out at the meeting table going. „WHERE IS THE MONETIZATION IN THJS SINGLEPLAYER GAME!?!?!“

Capcom just HAD to go and worsen a perfect experience…

Creepy seeing people lining up to defend this shit. Microtransactions are inherently scummy. Springing them on players post-launch is moreso.

There are no good microtransactions. https://t.co/kCWXeJ98NP

— Commander Stephanie Sterling (@JimSterling) April 7, 2023