Final Fantasy XVI: Pre-Launch-Event inkl. Livestream angekündigt – Wir haben den Termin

Zu den größten Neuveröffentlichungen der kommenden Monat dürfte zweifelsohne Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ gehören, das im Juni für die PlayStation 5 erscheint.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, wird der nahende Release von „Final Fantasy XVI“ mit einem großen Pre-Launch-Event begangen. Dieses findet in der kalifornischen Metropole Los Angeles statt und startet am 11. Juni 2023 um 15 Uhr pazifischer Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung erfolgt der Start hierzulande in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 2023 um Mitternacht unserer Zeit.

Um Spielerinnen und Spielern rund um den Globus die Möglichkeit zu bieten, den Feierlichkeiten beizuwohnen, wird das Event in Form eines Livestreams übertragen. Weitere Details zu den gebotenen Inhalten sowie dem Ablauf des Pre-Launch-Events an sich werden laut Square Enix zu gegebener Zeit folgen.

Entwickler versprechen einen düsteren Ansatz

In „Final Fantasy XVI“ führt unser Weg in die magische Welt von Valisthea, in der wir in die Rolle des Protagonisten Clive Rosfield schlüpfen, der sich auf der Suche nach Rache befindet und sich eines schicksalsträchtigen Tages mit einer dunklen Bedrohung konfrontiert sieht, die das Schicksal der ganzen Welt beeinflussen könnte.

Sowohl hinsichtlich der Geschichte als auch des Settings an sich verfolgen die Entwickler von Square Enix im Vergleich mit den diversen Vorgängern einen deutlich düstereren Ansatz und versprechen eine packende Erfahrung für volljährige Spielerinnen und Spieler. Die Hauptgeschichte von „Final Fantasy XVI“ wird euch laut Entwicklerangaben etwa 35 Stunden beschäftigen und euch mit einer „emotionalen Achterbahn“ konfrontieren. Solltet ihr wirklich alles sehen und sämtliche Nebenaufgaben meistern wollen, könnt ihr die doppelte Spielzeit einplanen.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, darf sich über eine kostenlose Demo freuen. Einen konkreten Termin spendierte Square Enix der Probefassung bisher zwar nicht, ließ in Person von Produzent Naoki Yoshida aber zumindest verlauten, dass diese etwa zwei Wochen vor dem Release des ambitionierten Rollenspiels veröffentlicht wird.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5. Wie Ende März bekannt gegeben wurde, erreichte das Rollenspiel bereits den Gold-Status und kann somit wie geplant veröffentlicht werden.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren