The Last of Us Part 1: PC-Patch 1.0.5.0 verbessert die Performance und mehr – Changelog

Ab sofort steht auf dem PC ein weiteres Update zu "The Last of Us: Part 1" bereit. Versprochen werden eine optimierte Performance und weitere Fehlerbehebungen. Welche Verbesserungen im Detail warten, verrät wie gehabt der offizielle Changelog.

Die PC-Version von "The Last of Us Part 1" wurde mit einem weiteren Update versehen.

Nachdem „The Last of Us: Part 1“ auf dem PC mit diversen technischen Problemen startete, versicherten die Entwickler von Naughty Dog umgehend, dass diese so schnell wie möglich mit entsprechenden Updates aus der Welt geschafft werden sollen.

Wie das Studio bekannt gab, steht auf dem PC ab sofort der nächste umfangreiche Patch zur PC-Version des „The Last of Us“-Remakes bereit. Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler mit dem frisch veröffentlichten Update 1.0.5.0 ein weiteres Mal der Performance an und reduzierten unter anderem die Ladezeiten der Shader. Auf diesem Wege soll für eine technisch rundere Spielerfahrung gesorgt werden.

Darüber hinaus wurden Fehler bei der Kameraführung und Bugs, die in seltenen Fällen zu unkontrollierten Abstürzen führen konnten, in Angriff genommen.

Der angehängte und ins Deutsche übersetze Changelog verrät euch, welche Optimierungen im Rahmen des neuen PC-Updates sonst noch geboten werden.

Der PC-Patch 1.0.5.0 in der Übersicht

Reduzierte Shader-Erstellungszeiten.

Optimierter Code zur Verbesserung der allgemeinen CPU-Performance.

Optimierter Inhalt zur Verbesserung der Performance auf mehreren Ebenen.

Das Laden von Levels wurde verbessert, um die Anzahl der „Bitte warten“- und Ladebildschirme zu reduzieren.

Neue Einstellung für die Effektdichte hinzugefügt, die die Dichte und Anzahl unkritischer visueller Effekte anpasst (Optionen > Grafik).

Die Menschenmenge wurde bei den Einstellungen für niedrige und mittlere Umgebungszeichendichte erhöht und eine sehr niedrige Option hinzugefügt (Optionen > Grafik).

Zusätzliches Skalierbarkeits-Tuning für niedrige und mittlere Grafikeinstellungen im Spiel implementiert.

Die VRAM-Auswirkung der Texturqualitätseinstellungen wurde reduziert, sodass die meisten Spieler ihre Texturqualitätseinstellungen erhöhen oder eine verbesserte Performance mit ihren aktuellen Einstellungen erleben können.

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Booten unter Windows 11 auftrat.

Es wurde ein Absturz behoben, der bei Intel Arc auftreten konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn ein neues Spiel in Left Behind gestartet wurde, bevor die Shader-Erstellung abgeschlossen war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Richten der Kamera auf den Boden beim Zielen dazu führte, dass der Spieler und die Kamera visuell stotterten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Scharfschützen-Empfindlichkeitseinstellungen nicht für alle Waffen mit Zielfernrohr galten. Außerdem wurde Sniping Sensitivity in Scoped Sensitivity umbenannt (Options > Controls > Mouse Camera Sensitivity).

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht auf „Zur Entfesselung springen“ klicken konnten, wenn sie in den Einstellungen der benutzerdefinierten Steuerung dazu aufgefordert wurden (Optionen > Steuerung > Eingabe > Steuerung anpassen).

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ändern der Grafikeinstellungen (Optionen > Grafik > Grafikvoreinstellungen) während des Spiels dazu führte, dass der Player nicht am richtigen Kontrollpunkt neu gestartet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Anpassungen an Lens Flare (Optionen > Grafik > Einstellungen für visuelle Effekte > Lens Flare) nicht angewendet wurden.

[Pittsburgh] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler beim Neustart am Kontrollpunkt im Buchladen ständig aus der Welt fallen konnten.

[Left Behind] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler möglicherweise einen Soft-Lock erlebten, wenn sie in das elektrifizierte Wasser sprangen.

[AMD-spezifisch]Verbesserungen der Ladezeiten implementiert.

[AMD-spezifisch]Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Laden von Shadern ungewöhnlich lange dauert.

Das Remake zu „The Last of Us“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Laut den Verantwortlichen von Naughty Dog besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Reihe auf kurz oder lang fortgesetzt wird.

Allerdings wird es nur dann zu einem „The Last of Us: Part 3“ kommen, wenn die Entwickler davon überzeugt sind, spannende Geschichten erzählen zu können.

