Summer Game Fest 2023: Länge des Events und mehrere große Ankündigungen bestätigt

Nach den zuletzt recht unspektakulären Monaten wird das Gaming-Jahr 2023 in den nächsten Wochen endlich Fahrt aufnehmen – diversen großen Events sei Dank.

Los geht es am morgigen Mittwoch Abend mit dem großen PlayStation 5-Games-Showcase. Anfang des kommenden Monats folgt das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Summer Game Fest 2023, zu dem kurz vor dem Start weitere Details genannt wurden.

Wie Keighley bekannt gab, wird sich die Länge des Summer Game Fest 2023 mit knapp zwei Stunden an den Ablegern der Vorjahre orientieren.

Darüber hinaus stellte uns Keighley drei bis vier „große Ankündigungen“ in Aussicht. Näher ins Detail ging der Produzent und Moderator diesbezüglich allerdings nicht.

Dass wir Keighley hinsichtlich der großen Ankündigungen beim Wort nehmen können, zeigten die Summer Game Fests der vergangenen Jahre. Beispielsweise wurde das Event 2022 unter anderem genutzt, um das Remake zu Naughty Dogs Kult-Titel „The Last of Us“ offiziell anzukündigen. Im Vorjahr hingegen begeisterte das Summer Game Fest vor allem mit der Gameplay-Enthüllung von From Softwares „Elden Ring“.

Darüber hinaus wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass im Rahmen des Summer Game Fest 2023 mehr als 40 Studios und Publisher mit von der Partie sein werden. Darunter bekannte Namen wie PlayStation, Xbox, Square Enix, Capcom oder Electronic Arts.

Zu den bereits bestätigten Präsentationen gehören die offizielle Enthüllung und weitere Details zur großen „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“, die sich aktuell bei CD Projekt in Entwicklung befindet. Spekuliert wird, dass das polnische Studio das Event nutzen wird, um den finalen Releasetermin des Add-ons zu verkünden.

Das Summer Game Fest 2023 findet am Donnerstag, den 8. Juni 2023 um 21 Uhr unserer Zeit statt und kann wie in den Vorjahren in Form eines Livestreams mitverfolgt werden. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen und Neuigkeiten versorgen.

„Traditionell werden wir tonnenweise aufregende Ankündigungen von den Entwicklern haben, die die Spielebranche vorantreiben. Und wir werden noch einmal andere digitale Events, Demos und weitere Überraschungen der Publisher hervorheben, die in den kommenden Monaten angekündigt werden“, kommentierte Keighley die Ankündigung des Summer Game Fest 2023.

And. Here. We. Go!

More than 40 partners set to take part in #SummerGameFest activities.

Sign up for event alerts at https://t.co/59xiIzexLf

Join us for our live showcase event at @youtubetheater on June 8.

🎟️ Public tickets now on sale: https://t.co/TdUs3NIoKb pic.twitter.com/DhbEF4tr81

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2023