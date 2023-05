Final Fantasy XVI: Siegesfanfare wird gesungen und ist ein einziger großer Spoiler

Dun-dun-dun-dun dun dun dun-dun-dun: Die Siegesfanfare der „Final Fantasy“-Reihe wird wohl jeder Fan nun im Ohr haben. Die Melodie ist immer gleich, wurde aber in jedem Teil an das jeweilige Thema des Spiels angepasst.

Dies wird auch in dem kommenden „Final Fantasy XVI“ der Fall sein. Die nun von einem Chor gesungene Fanfare soll jedoch Spoiler enthalten, vor denen aber nur Spieler Angst haben sollten, die des Altgriechischen mächtig sind.

Englische Texte hätten zu kitschig geklungen

Die Idee mit Altgriechisch kam von Michael-Christopher Koji Fox, dem Leiter der Lokalisierung, der auch den Text für die Fanfare verfasst hat. „[Komponist Masayoshi] Soken kam eines Tages zu mir und sagte: Ok, wir werden das machen, ich denke, es braucht einen Text“, so Fox während eines Interviews mit unseren Kollegen von Eurogamer. „Das erste, was mir einfiel, war: Wenn wir einen englischen Text haben, würde das irgendwie kitschig klingen. Vor allem, wenn es so oft gespielt wird. Und dann könnte es wie ein Gag klingen, und ich wollte nicht, dass wie ein Gag klingt.“

Das Team wollte aber auch nicht, dass eine ausgedachte Sprache verwendet wird. „Ich entschied mich für Altgriechisch. Und es gibt einen Grund dafür, aber wenn ich den Grund erkläre, wird es ein Spoiler“, so Fox. Er schrieb den Text auf Englisch und ließ ihn dann auf Altgriechisch übersetzen. Der Text soll eine tiefe Bedeutung haben, die sich auf die Geschichte und auf die Reise des Protagonisten, Clive, bezieht.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023. Wie die Entwickler mitteilten, soll es anscheinend keinen Day-One-Patch für das Spiel geben. Man wolle, dass die Spieler zügig mit dem Titel starten können und nicht noch auf einen Download warten müssen. Außerdem sei bis jetzt kein DLC geplant. Die Spieler sollen mit dem Zufrieden sein, wofür sie einen Vollpreis gezahlt haben.

