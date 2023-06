Metal Gear Solid Δ: Konami bereitet der Verwirrung um die Sprachausgabe ein Ende

Mit der schwammigen Aussage, dass beim Remake "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater" auf die originalen Sprecher gesetzt wird, sorgte Konami zuletzt für ein wenig Verwirrung. In einem aktuellen Statement stellte der Publisher klar, was mit dieser Aussage gemeint war.

Im Zuge des PlayStation 5-Games-Showcase in der vergangenen Woche kündigte Konami das Remake „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ endlich offiziell an.

Wie kurz nach der Enthüllung der Neuauflage bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Spielerinnen und Spieler auf die Original-Sprecher des 2004 veröffentlichten Stealth-Klassikers freuen.

Eine schwammig formulierte Aussage, die die Frage offen ließ, ob einfach nur auf die damaligen Sprachaufnahmen zurückgegriffen wird oder ob sich die unterschiedlichen Sprecher ein weiteres Mal im Studio einfinden werden, um die Dialoge neu aufzunehmen.

Wie Tommy Williams, Konamis Head of Communications, gegenüber The Verge bestätigte, wird Ersteres der Fall sein. Während die Grafik für „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ einer umfangreichen Generalüberholung unterzogen wird, greifen die Entwickler bei den Dialogen und der Sprachausgabe auf die damaligen Aufnahmen zurück. Änderungen an diesen wird es laut Williams nicht geben.

Hideo Kojima ist nicht involviert

Eine weitere Frage, die die Fans in den vergangenen Tagen beschäftigte, war die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Konami und Hideo Kojima, dem kreativen Kopf hinter der Serie. Wie Konami kürzlich bestätigte, werden weder Hideo Kojima noch Yoji Shinkawa, einer der bekanntesten Künstler der „Metal Gear Solid“-Reihe, in die Entwicklung von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ involviert sein.

Allerdings wird sich ein nicht zu unterschätzender Anteil des verantwortlichen Teams aus Entwicklern zusammensetzen, die in der Vergangenheit an „Metal Gear Solid“-Titeln arbeiteten und daher über die nötige Erfahrung mit der Serie verfügen. Dadurch soll gewährleistet sein, dass uns mit „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ ein Remake ins Haus steht, dass sich nah am Original orientiert und dessen spielerischen Wurzeln treu bleibt.

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Konami sowie den Entwicklern von Virtuos hervor und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

