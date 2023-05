Metal Gear Solid Δ Snake Eater: Konami äußert sich zur Kojima-Frage

Mit "Metal Gear Solid Δ Snake Eater" befindet sich ein lange gefordertes Remake in Entwicklung. Nun hat Konami die entscheidende Frage beantwortet: "Ist Hideo Kojima involviert?"

Es geht zurück in die russischen Wälder!

In der vergangenen Woche hatte Konami Nägel mit Köpfen gemacht und offiziell bekanntgegeben, dass man an „Metal Gear Solid Δ Snake Eater“ arbeitet. Dabei handelt es sich um ein Remake des ursprünglich dritten Hauptteils der „Metal Gear Solid“-Reihe des preisgekrönten Game Designers Hideo Kojima.

Selbstverständlich stellen sich viele Fans die Frage, ob Kojima, der aktuell unter anderem an einem Nachfolger zu „Death Stranding“ arbeitet, in irgendeiner Art und Weise auch an dem Remake beteiligt ist. Bedenkt man die Vergangenheit zwischen dem Game Designer und dem Publisher, die Ende 2015 nicht unbedingt im Guten auseinandergingen, ist eine Rückkehr überaus unwahrscheinlich.

Mit der Reihe vertraute Entwickler

Und in einem Interview mit IGN hat ein Konami-Firmensprecher bestätigt, dass weder Hideo Kojima noch Yoji Shinkawa, der Künstler hinter den „Metal Gear“-Artworks, bei „Metal Gear Solid Δ Snake Eater“ helfend zur Seite stehen.

Stattdessen kümmert sich eine Gruppe interner Konami-Entwickler um das Projekt. Sie sollen bereits an der Produktion früherer Titel der Reihe beteiligt gewesen sein. Des Weiteren erhalten sie Unterstützung des Entwicklerstudios Virtuos, das in der Vergangenheit mal für bessere und mal für schlechtere Portierungen von Spielen verantwortlich war. Allerdings hat das Studio ebenfalls Erfahrung mit der Reihe sammeln können.

Bereits Ende des vergangenen Jahres waren Gerüchte aufgetaucht, die Virtuos mit dem Remake in Verbindung brachten, Konami hatte das zuletzt schnell bestätigt. Eines ist von vornherein klar, die Entwickler haben einen immensen Erwartungsdruck, da „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Und die fehlende Hilfe des Schöpfers könnte den Druck seitens der Fans gar noch erhöhen.

„Metal Gear Solid Δ Snake Eater“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung. Einen Erscheinungszeitraum hat das Abenteuer bisher nicht erhalten. Stattdessen soll im kommenden Herbst zunächst eine sogenannte „Master Collection“ erscheinen, die „Metal Gear“, „Metal Gear 2: Solid Snake“, „Metal Gear Solid“, „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ beinhaltet.

Quelle: WCCFtech

