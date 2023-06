Diablo 4: Megan Fox hält Trauerrede für die besten Ingame-Tode

Ihr habt einen besonders skurrilen Tod in „Diablo 4“ erlitten? Oder seid heldenhaft gestorben? Dann postet euren Ingame-Tod in den sozialen Medien und gewinnt mit etwas Glück eine Grabrede von Megan Fox.

„Diablo 4“ ist seit wenigen Tagen erhältlich und hat vermutlich bereits jetzt schon für tausende Tode gesorgt. Besonders lustige, heldenhafte oder auch einfach dumme Tode haben nun die Chance, für die Ewigkeit festgehalten zu werden.

Blizzard will die Werbetrommel auch nach dem Release noch kräftig rühren und hat deshalb Schauspielerin Megan Fox engagiert, die viele aus der Transformers-Filmreihe kennen dürften. Fox wird nämlich ausgewählten Gewinnern und Gewinnerinnen eine schöne Grabrede spendieren.

Megan Fox hält Grabbrede für Diablo 4

In einem Tweet verrät Blizzard, dass Megan Fox ein Fan von großen Blutmengen ist und deshalb wie die Faust aufs Auge zu „Diablo 4“ passt. Deshalb wird sie zu Ehren einiger Spieler und Spielerinnen, die im Spiel gestorben sind, eine Grabrede halten.

Wer an der Aktion teilnehmen will, muss seinen Tod auf Twitter oder TikTok posten und mit dem Hashtag #DiabloDeaths versehen. Leider werden nicht alle Tode berücksichtigt: Blizzard wählt nur einige Clips aus und lässt sie von Fachfrau Megan Fox bewerten. Wie viele Videos anerkannt werden, lässt Blizzard offen.

Fox will in den Grabreden erwähnen, ob die Charaktere eher als Held oder als Trottel gestorben sind. Ihr müsst also nicht traurig sein, falls ihr im Spiel gestorben seid, denn vielleicht wird euer Tod von der prominenten Hollywood-Ikone bewertet.

Unter Fans kommt die Werbeaktion auf jeden Fall gut an. Einige schreiben in den Kommentaren, dass sie sich extra für die Aktion das Spiel zulegen wollen oder mit Absicht in den Tod stürzen, um die Chance auf eine Trauerrede von Megan Fox zu erhalten.

Das Gewinnspiel läuft noch bis heute. Wer also noch teilnehmen will, sollte sich beeilen und seinen Charakter schnellstmöglich ins Jenseits schicken, damit Megan Fox den Tod beäugen kann.

„Diablo 4“ ist am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Vorbesteller*innen erhielten vier Tage früheren Zugang zum Spiel.

