Call of Duty: Activision entfernt zwei Skins als Folge von Queerfeindlichkeit

Activision entfernte einen Operator-Skin aus „Call of Duty“, der eigentlich mit Season 3 Reloaded implementiert wurde. Der Skin war an Streamer Nickmercs angelehnt. Nun folgt der Skin eines Kollegen des Streamers.

Mit Season 3 Reloaded führte Activision unter anderem zwei neue Skins für „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein. Die Skins waren optisch an die beiden Streamer Nickmercs und TimTheTatman angelehnt.

Zunächst wurde nur der Skin von Nickmercs entfernt. Doch sein Kollege TimTheTatman erklärt auf Twitter, dass er aus Solidarität zu Nickmercs hält und deshalb seinen Skin ebenfalls aus dem Spiel entfernt haben will.

Call of Duty: Diese Skins wurden entfernt

Bei den Operator-Skins handelt es sich um das „Tracer Pack: TimTheTatman Operator Bundle“ und um das „Tracer Pack: Nickmercs Operatur Bundle“. Nickmercs Skin wurde allerdings entfernt, nachdem er einen queerfeindlichen Kommentar auf Twitter hinterließ.

Veranstalter Chris Puckett teilte einen TV-Ausschnitt, in dem zu sehen ist, wie Pro- und Anti-LGBTQIA+-Demonstranten aneinander gerieten. Er schrieb dazu, dass die Leute lieben sollen, wen sie wollen und andere das zu respektieren haben.

Nickmercs antwortete hingegen, dass die Community kleine Kinder in Ruhe lassen sollte und dass es sich dabei um das wahre Problem handeln würde:

Activision zog daraus seine Konsequenzen und entfernte den Skin kurzerhand. Das Unternehmen gab an, dass es den Pride Month, der aktuell im Juni läuft, mit seinen Mitarbeitenden und der Community feiern möchte.

Nachdem TimTheTatman seine Anfrage auf eine Löschung seines Operator-Bundles stellte, entfernte Activision auch diesen Skin aus den Stores der beiden „Call of Duty“-Teile. Es ist unwahrscheinlich, dass die Operatoren in naher Zukunft wieder in den Ingame Store aufgenommen werden.

Die kommende Season 4 startet in „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 14. Juni 2023 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

