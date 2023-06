Silent Hill 2 Remake: Releasetermin der Neuauflage geleakt?

Vor etwas mehr als zwei Wochen wies der auf Horrorspiele spezialisierte Leaker und Industrie-Insider „Dusk Golem“ darauf hin, dass wir schon in Kürze mit frischen Trailern zu ausgewählten „Silent Hill“-Titeln versorgt werden.

Unter anderem war von einem neuen Trailer zum Remake von „Silent Hill 2“ die Rede. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch den australischen Händler „Gorilla Gaming“. Dieser könnte sich nämlich als Spielverderber entpuppt und den Releasetermin der Neuauflage geleakt haben.

Wie aus einem Produkteintrag von „Gorilla Gaming“ hervorgeht, soll die Veröffentlichung des „Silent Hill 2“-Remakes am 29. September 2023 erfolgen.

Konami äußerte sich bisher nicht

Da es sich bei diesem Termin um einen Freitag handelt, mutet dieser zumindest nicht ganz unrealistisch an. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Konami noch aussteht, sollte der mögliche Termin des „Silent Hill 2“-Remakes zunächst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Sollten sich die Angaben von „Dusk Golem“ bewahrheiten, könnten wir im Laufe der nächsten Wochen mehr erfahren. Das Remake von „Silent Hill 2“ befindet sich beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team in Entwicklung, das in der Vergangenheit mit Horror-Titeln wie „The Medium“, „Layers of Fear“ oder „Blair Witch“ auf sich aufmerksam machte. Offiziellen Angaben zufolge wird es den Entwicklern von Bloober Team beim Remake darum gehen, den Wurzeln des 2001 veröffentlichten Originals so gut wie möglich treuzubleiben.

„Seit der Veröffentlichung von Silent Hill 2 für die PlayStation 2 sind 21 Jahre vergangen und der große Fortschritt in der Technologie ermöglicht es uns, zumindest in einigen Aspekten näher an das heranzukommen, was Team Silent sich ursprünglich für ihr Spiel im Jahr 2001 gewünscht hätte“, hieß es in der offiziellen Ankündigung.

Und weiter: „Dank hochmoderner Motion-Capture-Sitzungen können wir die besten Gesichtsausdrücke in der Geschichte der Serie liefern und eine breite Palette von Emotionen zeigen, noch bevor ein Charakter ein einziges Wort spricht.“

Das Remake zu „Silent Hill 2“ befindet sich für die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung.

