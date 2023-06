Ghostwire Tokyo: Spielerzahl erreicht den nächsten Meilenstein

Weniger als zwei Monate, nachdem „Ghostwire Tokyo“ die Spielerzahl von vier Millionen erreichen konnte, wurde das nächste Ziel geknackt. So kommt das jüngste Projekt aus dem Hause Tango Gameworks auf fünf Millionen Spieler, wie die Entwickler in einem Tweet enthüllen.

Das Team nutzte zugleich die Gelegenheit, sich bei den Spielern zu bedanken, die sich in den vergangenen Monaten in den Titel stürzten. Gefeiert wird der neue Meilenstein mit einem neuen Artwork des Konzeptkünstlers Kenta Muramatsu, das ihr euch im unten eingebetteten Tweet anschauen könnt.

„Ghostwire: Tokyo“ wurde ursprünglich im März 2022 für PS5 und PC veröffentlicht und war zunächst ein Jahr konsolenexklusiv auf dem PlayStation-System erhältlich. Während die Verkaufszahlen anfangs überschaubar blieben, konnten kontinuierlich neue Spieler in den Titel geholt werden.

Zudem wurde „Ghostwire: Tokyo“ im April des laufenden Jahres für Xbox Series X/S veröffentlicht und in den Game Pass aufgenommen, während der Titel auch ein Teil von PlayStation Plus Extra/Premium wurde und in der Bibliothek weiterhin verfügbar ist. Wie viele Spieler das Spiel letztendlich gekauft haben, ist nicht bekannt.

In unserem Test schnitt „Ghostwire Tokyo“ mit einer Wertung von 7,5 ordentlich ab. Im Fazit betonte Sven unter anderem: „GhostWire Tokyo hat viele Aspekte, die für das Spiel sprechen. Hierzu zählt in erster Linie das großartige Setting mit seinem Mix aus japanischer Mythologie, Geistergeschichten und der einzigartigen Stimmung der Megametropole.“ Den komplett Test, der auch mit Negativpunkten gespickt ist, könnt ihr euch hier durchlesen.

Weitere Meldungen zu Ghostwire Tokyo:

Ob von Tango Gameworks künftig noch etwas für PlayStation-Systeme erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Mit der Übernahme von Bethesda landete das Studio im Besitz von Microsoft. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Tweet mit dem Artwork eingebettet.

From everyone at Tango Gameworks, thank you to 5 million fans who have played #GhostwireTokyo!

Please enjoy this commemorative artwork by Concept Artist Kenta Muramatsu! pic.twitter.com/cCqqowYEA9

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) June 19, 2023