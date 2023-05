Ghostwire Tokyo: Ambitionierte Action erreicht neuen Meilenstein

Am 25. März 2022 erschien das von Tango Gameworks entwickelte und von Bethesda veröffentlichte First-Person-Action-RPG „Ghostwire: Tokyo“, welches mit seiner Mischung aus Magie und Ego-Shooter-Gameplay gepaart mit japanischer Kultur und Geschichte für Aufsehen gesorgt hat. Der Release, der anfangs nur für PC und konsolenexklusiv für die Playstation 5 umgesetzt wurde, zeigte dann jedoch die deutlichen Schwächen des Action-Adventures.

Das von den Kritikern als maximal durchschnittlich bewertete Gameplay sorgte dafür, dass das Spiel längst nicht so gut ankam wie erhofft. Seitdem haben die Entwickler jedoch intensiv an allen möglichen Verbesserungen und neuen Inhalten gearbeitet. Am 12. April dieses Jahres folgte zusätzlich der Release der Version für die Xbox Series X. Mittlerweile kann „Ghostwire: Tokyo“ nicht unbeachtliche Spielerzahlen vermelden.

Ghostwire: Tokyo erreicht über 4 Millionen Spieler auf allen Plattformen

Der offizielle Twitter-Account des Spiels hat sich nun kürzlich für 4 Millionen Spieler bedankt. Ein Meilenstein, der zu Release eher weniger erwartbar war. Durch diverse Updates und einige kostenlose Zusatzinhalte wie den neuen Roguelite-Modus konnte das Action-RPG einige neue Fans dazugewinnen. Erst vor einem Monat wurde mit „Der Faden der Spinne“ das erste große kostenlose Content-Update veröffentlicht, welches viele neue Gegner, Missionen und Fähigkeiten mit sich brachte.

Zusätzlich ist das Spiel seit einiger Zeit auch im Playstation-Plus-Extra-, sowie im Xbox-Game-Pass-Abo enthalten, was die Spielerzahlen nochmal deutlich gepusht haben dürfte. Als Abonnent könnt ihr also kostenlos in Tokyos Geisterwelt eintauchen.

„Ghostwire: Tokyo“ ist seit dem 25. März für PS5 und PC sowie seit dem 12. April auch für die Xbox Series X/S verfügbar. Letztere Version bietet jedoch performancetechnische Nachteile im Vergleich zu Sonys Konsole.

