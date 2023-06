Mortal Kombat 1: Scalper versteigern Zugang zum Online-Stresstest

An diesem Wochenende findet ein erster, begrenzter Online-Stresstest für das kommende Reboot „Mortal Kombat 1“ statt. Interessierte konnten sich zuvor auf der offiziellen Webseite zum Spiel für den Test anmelden. Bei dem Test sollen die Server des Prügelspiels auf Herz und Nieren geprüft werden.

Eine Anmeldung zu dem Test bedeutete jedoch nicht gleichzeitig, dass man auch daran teilnehmen durfte. Für die Testphase wurden unter den Anmeldungen einige wenige Spieler ausgewählt. Diesen Umstand machen sich jetzt einige Scalper zunutze und versteigern ihre Zugänge zu der Testphase zu horrenden Preisen.

Scalper wittern schnelles Geld mit Online-Stresstest

Wer für den Stresstest ausgewählt wurde, kann an diesem Wochenende vom 23. Juni 2023 bis zum 25. Juni 2023 auch kostenlos daran teilnehmen. Die Scalper setzen darauf, dass Fans, die nicht für den Test ausgewählt wurden, eine Menge Geld zahlen würden, um selbst nur kurz in das kommende „Mortal Kombat 1“ hineinschnuppern zu dürfen.

Leider geht diese Annahme in einigen Fällen sogar auf. So wurde erst kürzlich eine Auktion auf Ebay beendet, die Zugang zu dem Stresstest auf den Plattformen Xbox Series X|S oder PlayStation 5 anbot. Nach 28 Geboten ging der Code für satte 810 US-Dollar weg. Andere Scalper bieten ihre Codes gleich für 1.000 US-Dollar an. Auf Ebay sind einige solcher Versteigerungen selbst jetzt, am letzten Tag des Online-Stresstests, zu finden.

„Mortal Kombat 1“ soll am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, den Xbox Series X|S, den PC sowie für die Nintendo Switch erscheinen. Zuletzt deutete Ed Boon von den NetherRealm Studios weitere Überraschungen für das neue Feature der Kameo-Kämpfer an. So sollen nach dem Release, wie bei den spielbaren Charakteren, auch neue Gast-Kämpfer hinzugefügt werden.

Quelle: Eurogamer, Reddit

