IO Interactive: Fantasy-RPG erscheint wohl exklusiv für Xbox

Seit Februar des laufenden Jahres ist bekannt, dass der „Hitman“-Entwickler IO Interactive ein Online-Fantasy-Rollenspiel entwickelt, das in einer neuen Welt angesiedelt ist und auf einer frischen IP basiert. Das Projekt soll über viele Jahre hinweg expandieren – wie es aussieht, aber wohl nicht auf der PS5.

So sorgte die laufende FTC-Klage gegen Microsoft für einen weiteren Hinweis, der darauf schließen lässt, dass sich Microsoft eine exklusive Veröffentlichung sichern konnte.

Veröffentlichung über das XGS-Publishing

In einem Dokument, das während der Verhandlung vorgelegt wurde, werden verschiedene Studios aufgelistet, die Microsoft für eine Übernahme in Erwägung zog, darunter der „Hitman“-Entwickler IO Interactive. Auf einer Seite, die „erwartete und bereits ausgelieferte Spiele“ des Studios auflistet, kommt es zur Erwähnung von „Project Dragon“, einem Fantasy-RPG-Titel für PC und Xbox Serie X/S. An anderer Stelle des Dokuments wird ergänzt, dass „Project Dragon“ für das XGS-Publishing vorgesehen ist.

„Project Dragon“ tauchte zuvor in einem Bericht von Windows Central auf und wurde später nicht mit dem anfangs erwähnten Online-Fantasy-Rollenspiel in Zusammenhang bracht. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass das Studio neben dem ebenfalls geplanten „James Bond“-Spiel gleichzeitig an zwei Fantasy-RPGs arbeitet. Final bestätigt ist diese Annahme allerdings nicht.

Nachdem schon im Windows Central-Leak davon die Rede war, dass „Project Dragon“ exklusiv für Xbox-Plattformen erscheinen wird, hält sich die Überraschung sicherlich in Grenzen. Die Strategie verdeutlicht zugleich, dass Microsoft exklusive Inhalte nicht nur über den Kauf zahlreicher Studios und ganzer Publisher sichern möchte, sondern – wie auch Sony – wiederholt Deals mit externen Studios eingeht.

Ebenfalls musste Microsoft in der vergangenen Woche einräumen, dass man sich die Xbox-Exklusivrechte für „Indiana Jones“ sichern konnte, nachdem zuvor davon ausgegangen wurde, dass die Lizenz für ein Multiplattform-Projekt vorgesehen war.

Über das Fantasy-Rollenspiel von IO Interactive wurden in den vergangenen Monaten nur wenige Details herausgegeben. Das Studio betonte jedoch, dass das Projekt von Spielbüchern wie „Fighting Fantasy“ inspiriert sei.

In Zuge der laufenden FTC-Klage gegen Microsoft kam ebenfalls heraus, dass der Xbox-Hersteller Videospielunternehmen wie Sega im Visier hatte und sich in der einzigartigen Gelegenheit sieht, Sony aus dem Geschäft zu drängen. An anderer Stelle sickerte durch, dass Microsoft in die Übernahme des „Hellblade“-Entwicklers Ninja Theory 117 Millionen Dollar investierte.

