Final Fantasy XVI: So verbessert ihr euren Trankbeutel im Action-RPG – Guide, Tipps

Ihr wünscht euch ein größeres Inventar im Action-RPG "Final Fantasy XVI"? Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr das Maximum aus dem Trankbeutel von Protagonist Clive Rosfield herausholen könnt!

Achtung, es folgen Spoiler: Falls ihr merkt, dass ihr bei den Kämpfen gegen mächtige Monster in „Final Fantasy XVI“ ein größeres Inventar gebrauchen könntet, haben wir gute Nachrichten für euch. Ihr könnt nämlich tatsächlich nicht nur die Wirkung eurer Tränke, sondern auch die Kapazität eures Trankbeutels im Action-RPG verbessern. Nachfolgend verraten wir euch in diesem kleinen Guide, wie ihr das genau anstellt.

Mit zwei Aufträgen vergrößert ihr euer Inventar

Gerade Fans von fordernden Action-Games dürften die Situation kennen, dass irgendwann selbst der beste Vorrat an Heilgegenständen zur Neige geht. Um dieses Risiko zu minimieren, könnt ihr mit Clive zwei optionale Nebenmissionen absolvieren. Als Belohnung wird euer Inventar vergrößert, was natürlich enorm nützlich ist.

Um beide Side Quests auswählen zu können, müsst ihr jedoch zunächst einige Stunden in die Story von „Final Fantasy XVI“ investieren. Genauer müsst ihr mindestens bis zur Mission „Aus der Versenkung“ gespielt haben. Wenn ihr im zweiten Versteck seid, wird die freche Mid dort eine eigene Werkstatt eröffnen. Unten bei ihr könnt ihr ebenfalls den Techniker Owain treffen. Bei ihm könnt ihr den Auftrag „Für die Wissenschaft“ starten.

Im Rahmen dieser Side Quest sollt ihr es mit einem mächtigen Monster, dem sogenannten Königsbomber, aufnehmen. Wo ihr das Biest findet, könnt ihr am Jagdbrett von Nektar erfahren. Seine Informationen verraten euch, dass ihr im Gebiet „Kaiserliche Jagdgründe“ suchen müsst. Reist dafür zum Schnellreisepunkt „Drachenhorst“ und macht euch von dort aus auf den Weg. Zur Not könnt ihr als Hilfe eine Markierung auf eurer Karte setzen.

Am Zielort angelangt, wird der Bosskampf gegen den Königsbomber starten. Dieser ist eine berüchtigte Gefahr des Rangs B. Abhängig von eurem Level könnte es also etwas dauern, bis „Final Fantasy XVI“-Protagonist Clive das Monster niedergerungen hat. Sobald euch das gelungen ist, könnt ihr drei Häufchen „Bomberasche“ einsammeln und diese im Versteck Owain überreichen. Als Belohnung erhaltet ihr hierfür „Behandelter Trankbeutel“.

Der Weg zum perfekten Trankbeutel

Wie bereits weiter oben beschrieben, könnt ihr eurem Trankbeutel noch ein weiteres Upgrade spendieren. Allerdings geht das erst, wenn ihr wieder einige Stunden in die Story-Kampagne investiert habt. Ihr müsst genauer mindestens die Hauptmission „Durch das Meer“ erfolgreich beendet haben. Ist das der Fall, könnt ihr erneut Owain unten in Mids Werkstatt aufsuchen. Diesmal wird er euch mit der Side Quest „Verrückt nach Wissenschaft“ beauftragen.

Diese „Final Fantasy XVI“-Nebenmission fällt etwas umfangreicher aus, denn diesmal müsst ihr drei Orte bereisen, um die benötigten Komponenten einsammeln zu können. Owain benötigt sogenannte „Sphärische Echos“ und die sind blöderweise quer über Valesthea verteilt. Zum Glück ist Clive gut zu Fuß oder kann auf seinem eigenen Chocobo reiten!

Hier findet ihr die Ressourcen:

Finnbrügg (Rosaria; Schnellreisepunkt: Fels Falkenschrei)

(Rosaria; Schnellreisepunkt: Fels Falkenschrei) Die Wiederkunft (Sanbrèque; Schnellreisepunkt: Nordstedt)

(Sanbrèque; Schnellreisepunkt: Nordstedt) Stilles Rauschen (Dhalmekia; Schnellreisepunkt: Das Echo von Krozit)

An jedem dieser Orte werdet ihr mehrere Monster vernichten müssen, wobei beim Stillen Rauschen der härteste Kampf auf euch warten dürfte. Nachdem ihr die jeweilige Gegnergruppe besiegt habt, müsst ihr nur noch das entsprechende Sphärische Echo einsammeln und schon könnt ihr ins Versteck zurückkehren. Geht dort erneut zu Owain und überreicht ihm die Ressourcen. Anschließend wird er euch mit dem „Geräumigen Trankbeutel“ entlohnen.

Clive kann nun maximal acht Heiltränke, fünf Supertränke, vier Stärke Toniken und vier Steinhaut Toniken mit sich herumtragen.

Damit sind wir bereits am Ende unseres kleinen Guides zum Action-RPG angekommen. Wir wünschen euch selbstverständlich auch weiterhin viel Spaß mit Clive & Co. in Valisthea!

„Final Fantasy XVI“ ist seit dem 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

