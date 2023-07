Final Fantasy XVI: Musical nur mit Frauen geplant

„Final Fantasy XVI“ hat so eine umfangreiche Geschichte, dass sie in Japan als Theaterstück mit einer großen Besonderheit aufgeführt werden soll.

In dem Theaterstück sollen nur Frauen vorkommen.

„Final Fantasy XVI“ hat äußerst viele Zwischensequenzen, in denen die Geschichte des JRPGs erzählt wird. Insgesamt sollen elf Stunden cineastische Sequenzen im Spiel verbaut sein.

Die Geschichte ist so umfangreich, dass sich Square Enix dazu entschlossen hat, ein passendes Musical im kommenden Jahr aufzuführen. Das Stück wird eine große Besonderheit haben.

Final Fantasy XVI nur mit Frauen

Jeder einzelne Charakter soll im Theaterstück von einer Frau geschauspielert werden. Das bedeutet nicht, dass die Charaktere plötzlich weiblich werden, sondern nur, dass sie von einer weiblichen Person verkörpert werden.

Damit soll das Musical ein Gegensatz zum Kabuki-Theater bilden, das sonst sehr populär in Japan ist. Dort spielen nämlich nur Männer mit.

Das Theaterstück wird leider nur in Japan aufgeführt. Die erste Rutsche soll im Mai bis Juni im Takarazuka Grand Theater in Takarazuka aufgeführt werden. Die zweite Fuhre findet zwischen Juli und August im Tokyo Takarazuka Theater Performance in Tokyo statt.

Der Vorverkauf startet für den ersten Batch am 27. April 2024, für die zweite Aufführung am 9. Juni 2024. Solltet ihr also einen Trip nach Japan planen, könntet ihr einen Besuch im Musical berücksichtigen.

Wie für ein Musical üblich wird der Fokus auf den Musikstücken liegen. Square Enix hat schon in der Vergangenheit einige Spiele der Reihe als Musical aufgeführt. Vermutlich wird das Musical die komplette Geschichte von „Final Fantasy XVI“ beinhalten.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

„Final Fantasy XVI“ erschien am 22. Juni 2023 exklusiv für PS5. In unserem Review verraten wir euch, wieso ihr die Geschichte zumindest in Videospielform auf keinen Fall verpassen solltet.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren