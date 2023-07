FTC: Wird beschuldigt, mit Berufung Steuergelder zu verschwenden

Am vergangenen Dienstag musste die amerikanische Federal Trade Commission (FTC) eine Schlappe im Prozess gegen die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hinnehmen. Richterin Jacqueline Scott Corley wies den Versuch, eine einstweilige Verfügung gegen den Zusammenschluss zu erwirken, ab.

Kurz danach erklärte die Bundesbehörde, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen. Nun musste sich die Vorsitzende der FTC, Lina Khan, dazu erklären, warum ihre Kommission so viel Steuergeld für Übernahmeprozesse ausgibt.

„Sie scheinen ziemlich viel zu verlieren“, meint der Justizausschuss

Die Vorsitzende der Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, wurde kürzlich vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses dazu befragt, warum die Behörde so viele Steuergelder für Übernahmeprozesse, wie den derzeitigen Rechtsstreit mit Microsoft, ausgibt. Bei der Anhörung mit dem Titel „Oversight of the Federal Trade Commission“ (Aufsicht über die Federal Trade Commission) wurde anscheinend kein Blatt vor den Mund genommen.

Der Abgeordnete Kevin Kiley fragte Khan, warum die FTC trotz ihrer schlechten Erfolgsbilanz weiterhin Steuergelder für solche Prozesse ausgibt. „Sie scheinen ziemlich viel zu verlieren, und ich sage das nicht, um respektlos zu sein, aber das sind schließlich Gelder der Steuerzahler“, so Kiley bei der Anhörung. „Sie haben bei Übernahmeprozessen 0:4 verloren. Die durchschnittliche Erfolgsquote der FTC in der modernen Kartellrechtsära liegt ungefähr bei 75 Prozent. Ich muss also fragen: Warum verlieren Sie so viel?“

Hätte die Richterin Jacqueline Scott Corley dem Antrag der FTC auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben, hätte die geplante Übernahme von Activision Blizzard über Monate blockiert werden können. Die Richterin betonte in ihrer Entscheidung jedoch, dass „die FTC kein einziges Dokument identifiziert hat, das Microsofts öffentlich erklärter Verpflichtung widerspricht, Call of Duty auf PlayStation (und Nintendo Switch) verfügbar zu machen.“ Neben der FTC ist auch die britische Wettbewerbsbehörde CMA gegen die Übernahme von Activision Blizzard.

