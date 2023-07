PS4 & PS5: Riesiger Summer-Sale startet in Kürze

Sony Interactive Entertainment hat angekündigt, dass der PS Store Summer Sale in diesem Jahr am 19. Juli 2023 starten wird. Das Unternehmen verspricht Preisnachlässe auf Tausende von PS4- und PS5-Spielen.

Sony hat frühzeitig angekündigt, dass am kommenden Mittwoch der große PS Store-Summer Sale starten wird. Das Unternehmen verspricht in diesem Zusammenhang „glühend heiße Rabatte auf Tausende von Spielen für PS5 und PS4“.

Spieler, die mit dem einen oder anderem Titel im PlayStation liebäugeln, aber sich mit dem bisherigen Preis nicht zufriedenstellen wollen, könnten somit ab dem 19. Juli 2023 fündig werden. Der Summer-Sale findet in zwei Phasen statt. Einige der Angebote laufen am 2. August 2023 aus, andere zwei Wochen später am 16. August 2023.

Angebote werden kommende Woche enthüllt

Die vollständige Liste der teilnehmenden Spiele wird zu Beginn des Sales am 19. Juli veröffentlicht. Allerdings gibt es schon jetzt einen Link, der euch zur Angebotsseite in PlayStation Store führt. Ab dem Start des Sales können dort die lokalen Preis eingesehen werden.

In der Zwischenzeit könnt ihr die Angebote der Vorwochen in Anspruch nehmen. Einerseits läuft im PlayStation Store ein Sale mit „Must-Have-Spielen“. Hier warten Titel wie „Dying Light 2″, Dead Island 2“, „Assassin’s Creed Vallhalla“ und „The Crew 2“ sowie fast 1.400 weitere Angebote auf den Kauf.

Ebenfalls läuft ein Sale mit Spielen, die weniger als 15 Euro kosten und die meisten Geldbeutel damit nicht allzu sehr strapazieren sollten. Als Beispiel könnt ihr euch „Batman: Arkham Knight“ für 6,99 Euro zulegen.

Spieler, die momentan gar kein Geld freimachen können, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe besitzen, können ab der kommenden Woche dennoch weitere Spiele in Anspruch nehmen. Denn am Dienstag werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Essential freigeschaltet. Enthüllt wurden sie schon in dieser Woche.

Das könnte euch ebenfalls rund um Sony interessieren:

Was erhofft ihr euch vom bevorstehenden Summer-Sale in der kommenden Woche? Gibt es bestimmte PS4- und PS5-Spiele, bei denen ihr auf den richtigen Preis wartet?

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren