Japan-Charts: Die 10 meistverkauften Spiele im ersten Halbjahr 2023

Welche Spiele sich im ersten Halbjahr des laufenden Jahres am häufigsten verkauft haben, verraten die unten aufgeführten Top 10. Sie beziehen sich lediglich auf den japanischen Einzelhandel.

"Tears of the Kingdom" ist wenig überraschend das beliebteste Spiel.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres verkaufte sich das neue „Zelda“-Abenteuer mit Abstand am häufigsten. Etwa 1,7 Millionen Japaner haben zugeschlagen.

Auf Platz zwei kommt „Pokémon Karmesin und Purpur“. Die beiden Editionen haben sich zusammengerechnet 719.000 Mal verkauft.

Der dritte Platz geht an „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“ – noch ein Switch-Titel. 415.000 Einheiten hat Nintendo verbucht.

8 Mal Switch, 2 Mal PS5

„Final Fantasy XVI“, das im Juni exklusiv für die PS5 erschien, belegt den fünften Platz. Dank 336.000 verkauften Exemplaren war das actiongeladene RPG der meistverkaufte Titel des Monats.

Einen weiteren PS5-Titel sehen wir auf der Zehn. Die Rede ist von „Hogwarts Legacy“, das mittlerweile auf allen Plattformen bis auf die Switch verfügbar ist.

Die restlichen Platzierungen werden von weiteren Switch-Spielen eingenommen. Seht jetzt selbst:

[Switch] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [Switch] Pokémon Karmesin und Purpur [Switch] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe [Switch] Splatoon 3 [PS5] Final Fantasy XVI [Switch] Mario Kart 8 Deluxe [Switch] Nintendo Switch Sports [Switch] Fire Emblem Engage [Switch] Minecraft [PS5] Hogwarts Legacy

Von der PlayStation 5 verkaufte Sony im ersten Halbjahr 1,4 Millionen Einheiten, Nintendo kommt mit seinen drei Switch-Modellen wiederum auf 1,94 Millionen Konsolen.

Speziell im Juni war Nintendo dank 422.000 Verkäufen der erfolgreichste Publisher. Alleine „Tears of the Kingdom“ fand 181.552 Abnehmer. Dahinter folgt Square Enix mit 364.000 Einheiten, während Capcom 83.000 Spiele an den Mann gebracht hat.

