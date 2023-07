Activision Blizzard x Microsoft: Frist für Abschluss der Übernahme wird offenbar verlängert

Am gestrigen Dienstag lief die Frist für die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ab. Einem aktuellen Bericht von Reuters zufolge bemüht sich Microsoft aktuell darum, diese schnellstmöglich zu verlängern. Eine Zustimmung seitens Activision Blizzard gilt dabei als Formsache.

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung, dass Microsoft den kalifornischen Publishing-Riesen Activision Blizzard zum Preis von 68,7 Milliarden US-Dollar übernehmen möchte, wurde bekannt gegeben, dass der Deal bis zum 18. Juli 2023 abgeschlossen werden soll.

Sollte es den beiden Parteien bis zum Ablauf dieser Frist nicht gelingen, die bisher größte Übernahme der Videospielgeschichte erfolgreich über die Bühne zu bringen, hätten beide Parteien die Möglichkeit, von dem Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall würde für Microsoft eine Entschädigungszahlung in Höhe von drei Milliarden US-Dollar fällig.

Auch wenn die besagte Frist am gestrigen Dienstag zu Ende ging, dürfte es dazu nicht kommen. Stattdessen soll Microsoft laut einem Bericht von Reuters auf eine Verlängerung der Frist gedrängt haben.

Zustimmung seitens Activision Blizzard gilt als Formsache

Ein Schritt, mit dem zum einen garantiert werden soll, dass die Verantwortlichen von Activision Blizzard nicht in letzter Sekunde einen Rückzieher machen. Auch andere Unternehmen, die ihrerseits Interesse an einer Übernahme der „Call of Duty“-Macher haben, könnten mit einer Verlängerung der Frist abgewehrt werden.

Auch wenn sich aus der aktuellen Entwicklung Raum für eine mögliche Vertragsänderung ergibt, gilt als sicher, dass Activision Blizzard der Verlängerung der Frist zustimmen wird. Zum einen bekräftigten die Führungskräfte des Publishers in den letzten Monaten immer wieder den Wunsch, die Übernahme durch Microsoft abzuschließen.

Darüber hinaus gelang es den beiden Unternehmen zuletzt, weitere Stolpersteine aus der Welt zu räumen. So wurde nicht nur ein Rechtsstreit gegen die Federal Trade Commission gewonnen, die versuchte, die Übernahme mit einer einstweiligen Verfügung zu verhindern. Darüber hinaus kündigte kürzlich auch die britische Competition and Markets Authority, die die Übernahme im April noch blockierte, ihre Bereitschaft zu neuen Gesprächen an.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auf der Insel blockierte die CMA den Deal, da die Regulierungsbehörden befürchteten, dass die aus der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft entstehende Marktmacht negativen Einfluss auf den freien Wettbewerb des Cloud-Gaming-Markts nehmen könnte. Nach der Niederlage der FTC vor einem US-Bezirksgericht kündigten Microsoft und die CMA allerdings an, nach einer Lösung zu suchen, die die Übernahme in Großbritannien ermöglicht.

In diesem Fall spielt auch das britische Competition Appeal Tribunal (CAT) mit, das in dieser Woche bekannt gab, Microsofts Einspruch auf der Insel für zwei Monate zu pausieren, um dem Redmonder Konzern und der CMA Raum für neue Gespräche beziehungsweise Verhandlungen zu lassen.

Quelle: Reuters

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren