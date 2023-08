Atlas Fallen: Neuer Trailer schickt euch in den Sand

Das Action-Rollenspiel "Atlas Fallen" wird in der nächsten Woche für die Konsolen und den PC in den Handel kommen. Ein neuer Trailer stimmt noch einmal auf das Abenteuer ein.

Die Verantwortlichen von Focus Entertainment und Deck13 Interactive präsentieren uns einen neuen Trailer zu dem in wenigen Tagen erscheinenden Action-Rollenspiel „Atlas Fallen“. Mit diesem taucht man in die dunklen Visionen eines alten Mannes ein und begibt sich in die weiten Lande des Sandes.

Der Herrscher des Sandes

In „Atlas Fallen“ schickt euch Deck13 Interactive, das Entwicklestudio hinter den „The Surge“-Spielen, in eine Fantasy-Welt, in der man gegen legendäre Kreaturen kämpft und sich dabei auch auf Superkräfte verlässt. Dafür trägt man den „Gauntlet“, der als einem als magisches Artifakt außergewöhnliche Fähigkeiten gewährt.

Des Weiteren wird es 151 Essenzgeschichten in der Welt geben, die einem verschiedene Angriffe und Effekte bescheren. Außerdem kann man durch den Sand gleiten und Waffen einsetzen, die die Form wechseln können. Dadurch hat man die Möglichkeit stets den eigenen Spielstil anzupassen, um sämtliche Herausforderungen zu meistern, die sich einem in den Weg stellen.

Man kann die Stärken und Schwächen der Gegner analysieren und den eigenen Build entsprechend anpassen. Dafür sollte man auch mit den Synergien experimentieren und sich Kombos überlegen, um das Kampfsystem vollständig auszureizen.

Weitere Meldungen zu Atlas Fallen:

„Atlas Fallen“ erscheint am 10. August 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Hier ist erst einmal der neueste Trailer:

