Gamescom 2023: Microsoft soll den größten Xbox-Stand aller Zeiten planen

Nachdem sich Sony Interactive Entertainment beziehungsweise PlayStation dazu entschieden, auf einen Auftritt auf der Gamescom 2023 zu verzichten, kündigten Xbox und Bethesda Softworks Anfang Juli an, auch in diesem Jahr auf der Messe in Köln vertreten zu sein.

Während sich die Verantwortlichen von Microsoft mit konkreten Details zum Gamescom-Auftritt des Unternehmens noch vornehm zurückhalten, möchte der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson bereits mehr wissen.

Wie Henderson unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, soll Microsoft auf der Gamescom 2023 „All in gehen“ und nicht weniger als den „größten Xbox-Stand aller Zeiten“ planen.

Dies bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die Spielerinnen und Spieler am Stand von Microsoft diverse kommende Xbox-Highlights anspielen dürfen.

Ankündigungen auf dem Opening Night Live-Event geplant?

Zu den von Hendersons Quellen genannten Spielen gehören das im Oktober 2023 erscheinende „Forza Motorsport“, der für einen Release in diesem Jahr vorgesehene Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ oder das Coop-Adventure „Towerborne“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge 2024 erscheint.

„Starfield“ wurde in diesem Zusammenhang zwar nicht genannt, da das nächste große Rollenspiel von Bethesda Softworks am 6. September 2023 erscheint, können wir aber wohl davon ausgehen, dass „Starfield“ auf der Gamescom 2023 ebenfalls einen Auftritt haben wird. Weiter berichtet Henderson, dass Microsoft beziehungsweise Xbox auch im Rahmen von Opening Night Live zugegen sein und das Event nutzen könnten, um Ankündigungen vorzunehmen.

Opening Night Live wird wie gehabt von Geoff Keighley produziert beziehungsweise moderiert und findet am Vorabend der Gamescom 2023 statt. Genauer gesagt am Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr unserer Zeit. Wir sind natürlich live für euch mit von der Partie und werden euch auf PLAY3 zeitnah mit allen wichtigen Ankündigungen und Details versorgen.

Die Gamescom 2023 wiederum wird vom 23. bis zum 27. August 2023 ihre Pforten öffnen.

