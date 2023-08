Diablo 4: Patch 1.1.1 kommt mit Buffs für Barbaren und Zauberer

Am Mittwochabend hat Blizzard die Patch Notes für das kommende "Diablo 4"-Update 1.1.1 veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt unter anderem Veränderungen für alle Klassen, eine höhere Monsterdichte sowie Änderungen an den Bossen.

Nach dem von den Fans kritisierten Patch 1.1.0 scheint sich Blizzard mit dem nächsten Update für „Diablo 4“ beeilen zu wollen. Wie die Entwickler angeben, wird die Aktualisierung auf allen Plattformen am 8. August 2023 erscheinen. Kürzlich wurden jedoch schon die Patch Notes zu dem Update veröffentlicht.

Die Kritik an dem vergangenen Patch 1.1.0 hat unter anderem zu einem Review Bombing auf Metacritic geführt. Die Nutzerbewertungen für „Diablo 4″rutschten ins Bodenlose. Die Entwickler entschuldigten sich in einem Stream für die verhassten Änderungen und kündigten an, „nie wieder einen Patch wie diesen zu machen“. Das kommende Update 1.1.1 soll die Spieler wieder gütig stimmen.

Großer Patch 1.1.1 erscheint am 8. August

Die Entwickler von Blizzard hatten zuvor bereits angekündigt, die Monsterdichte im Endgame erhöhen zu wollen. Mit Update 1.1.1 sollen Inhalte wie Alptraum-Dungeons oder Höllenflut mehr Gegner enthalten. Dazu wird es auch eine Änderungen an Bossen geben: Alle Bosse über Level 60 erhalten ab dem 8. August mehr Gesundheit. Auf Level 80 beträgt diese Steigerung 50 Prozent, auf Level 150 sogar bis zu 150 Prozent mehr Gesundheit. Bosse auf Level 60 und darunter bleiben unverändert.

Darüber hinaus lassen alle Bosse über Level 35 einen garantierten legendären Gegenstand fallen. Auch Schatzgoblins sollen mit dem kommenden Patch großzügiger werden und garantiert legendäre Gegenstände mit sich führen, sobald sie über Level 15 sind. Bei Legion-Events sollen die Spieler ab Level 35 ebenfalls garantiert legendäre Gegenstände abgreifen können.

Zudem führt Blizzard mit dem kommenden Patch 1.1.1 Änderungen an den Klassen und der Balance ein. Besonders Barbaren und Zauberer werden gebufft, die seit dem letzten Patch mit starken Nerfs leben mussten. Bei den Barbaren erzeugen einige Fähigkeiten wieder mehr Wut, während bei den Zauberern unter anderem einige Paragon-Knoten neu ausbalanciert und legendäre Gegenstände verändert werden. Allerdings wird es auch bei den anderen Klassen einige Änderungen geben.

Quelle: Blizzard, Polygon

