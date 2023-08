Skull and Bones: Startzeit der Closed Beta, Preload und mehr

Skull and Bones:

"Skull and Bones" steht kurz vor dem Start der geschlossenen Beta, an der nach dem Wegfall der Konsolen nur Spieler teilnehmen können, die einen kompatiblen Rechenknecht besitzen. Inzwischen liegen die Zeiten vor.

Im Vorfeld der geschlossenen Beta von „Skull and Bones“ hat der Publisher Ubisoft weitere Informationen zur Testphase veröffentlicht, darunter die Zeiten, die für die Freischaltung und das Ende gewählt wurden.

Zunächst einmal bleibt es dabei: Teilnehmen können an der Spielsession ausschließlich PC-Spieler, die sich über Ubisoft Connect einloggen. Die Konsolenspieler gingen im Juni von Bord. Der eine oder andere PS5-Inhaber könnte allerdings ein passendes PC-System sein Eigen nennen.

Prelaod ab dem 22. August

Die geschlossene Beta von „Skull and Bones“ wird vom 25. bis zum 28. August 2023 veranstaltet. Zuvor können Spieler den Preload starten. Die Zeiten werden von Ubisoft wie folgt angegeben:

Preload: 22. August ab 12 Uhr

Beta-Start: 25. August um 4 Uhr

Beta-Ende: 28. August um 9 Uhr

Die Beta von „Skull and Bones“ liegt lediglich in der englischen Sprachversion vor und interessierte Teilnehmer benötigen eine Einladung. Die ausgewählten Spieler erhalten diese an die registrierte Ubisoft Connect-E-Mail-Adresse und können zwei weitere Freunde mit ins Boot holen.

„Eingeladene Freunde benötigen ein registriertes Ubisoft Connect-Konto. Bevor ihr die Einladungen verschickt, stellt sicher, dass euer eingeladener Freund auf dem PC spielen kann (Ubisoft Connect) und die erforderlichen PC-Spezifikationen erfüllt“, so Ubisoft.

Die PC-Spezifikationen können auf der Webseite von Ubisoft eingesehen werden.

Auch wenn sich die bevorstehende Beta von „Skull and Bones“ nicht an PS5-Spieler richtet und die meisten von ihnen daher außen vor bleiben, werden auf der Beta basierende Informationen im Netz letztendlich einen weiteren Eindruck davon vermitteln, ob das mehrfach verschobene Langzeitprojekt am Ende doch noch einen zufriedenstellenden Eindruck machen kann.

„Skull and Bones“ befindet sich weiterhin für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Die ursprünglich geplanten Umsetzungen für die PlayStation 4 und Xbox One wurden gestrichen.

