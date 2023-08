Baldur’s Gate 3: Spielzeit – So lange werdet ihr brauchen, um das Spiel zu beenden

Nun ist es endlich soweit: Während sich die Spieler auf der PlayStation 5 noch bis zum 6. September 2023 gedulden müssen, ist das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ auf dem PC nun bereits seit dem 3. August spielbar. Auf die Xbox Series X|S soll der neueste Titel der Larian Studios erst 2024 kommen.

Swen Vincke, Chef und Gründer des Entwicklers, gab im vergangenen Juni bereits an, dass die Spieler gut und gerne 75 bis 100 Stunden für einen einzigen Spieldurchlauf von „Baldur’s Gate 3“ brauchen könnten. Immerhin soll der Titel rund 174 Stunden an Zwischensequenzen enthalten. Zudem soll es über 17.000 Variationen vom Ende geben. Doch wie lange dauert es wirklich, das Spiel ein einziges Mal zu beenden? Die Webseite HowLongToBeat will darauf schon eine Antwort geben.

Im Schnitt dauert ein Spieldurchlauf rund 73 Stunden

Laut HowLongToBeat verbringen die Spieler im Schnitt 73 Stunden mit dem Spiel. Die Hauptquest wird dabei durchschnittlich in rund 40 Stunden und 51 Minuten abgeschlossen. Wer die Haupt- und Nebenquests erledigen will, braucht dafür laut der Webseite um die 77,5 Stunden. Spieler, die „Baldur’s Gate 3“ zu 100 Prozent abschließen wollen, sollen im Durchschnitt gut 100 Stunden dafür benötigen.

Allerdings sind diese Zahlen nicht in Stein gemeißelt. Wer sich bei der Hauptgeschichte besonders beeilen will, kann diese laut der Webseite auch in rund 32 Stunden abschließen. Allerdings kann man sich auch ganz viel Zeit lassen und das Spiel in rund 125 Stunden komplett beenden. Die derzeit am längsten aufgezeichnete Spielzeit für „Baldur’s Gate 3“ beträgt auf HowLongToBeat derzeit 150 Stunden. Allerdings wird geschätzt, dass man auch gut 200 Stunden in dem Abenteuer verbringen kann, wenn man alles erkunden will.

Zuletzt hatte Swen Vincke darüber gesprochen, dass die belgischen Larian Studios derzeit kein Interesse daran haben, von einem größeren Unternehmen übernommen zu werden. Ein neuer Eigentümer könnte die kreativen Möglichkeiten einschränken, so der Gründer. Der Gedanke, von einem größeren Unternehmen aufgekauft zu werden, sei jedoch schmeichelhaft, so Vincke.

