Larian: „Baldur’s Gate 3“-Entwickler haben kein Interesse an Übernahme

Die belgischen Larian Studios wollen gern unabhängig bleiben. Der Gedanke, von einem größeren Unternehmen übernommen zu werden, sei jedoch schmeichelhaft, so der Studio-Boss Swen Vincke.

Während die belgischen Larian Studios derzeit den PC-Launch von „Baldur’s Gate 3“ begleiten, wurde der Gründer des Entwicklers, Swen Vincke, nach möglichen Übernahmen befragt. „Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 auf dem PC spielbar. Auf die PlayStation 5 kommt der Titel ab dem 6. September.

Laut Vincke hätte das Studio derzeit kein Interesse, in absehbarer Zeit verkauft zu werden. Die Aussicht, von einem größeren Unternehmen übernommen zu werden, sei jedoch schmeichelhaft.

Neuer Eigentümer könnte die kreativen Möglichkeiten einschränken

Gerüchte über eine mögliche Übernahme kursieren bereits seit Juni, als ein Dokument mit Studios auftauchte, die von Microsoft als mögliche Kandidaten für eine Akquise in Betracht gezogen wurden. Darauf standen etwa Sega, Bungie, CD Projekt Red, die „No Man’s Sky“-Entwickler Hello Games, IO Interactive, „Pokémon Go“-Schöpfer Niantic sowie das „Hades“-Studio Supergiant Games, das derzeit an dem Nachfolger für das beliebte Roguelike arbeitet.

Ebenfalls auf der Liste vertreten war der Entwickler Larian, von dem Gründer Vincke zusammen mit seiner Frau noch immer die Mehrheit der Anteile besitzt. Laut Vincke hätte man auch kein Interesse daran, in absehbarer Zeit aufgekauft zu werden. „Die Stärke dieses Unternehmens ist, dass ich sehr in das Spielgeschehen investiert bin und auch die letzten Entscheidungen treffe“, so der Studio-Chef. „Wir können Dinge im Dienste der Spiele tun, die wir machen.“ Ein neuer Eigentümer könnte zudem die kreativen Möglichkeiten zugunsten der Gewinnmaximierung einschränken. „Ich werde älter, aber ich bin noch lange nicht fertig.“

Weitere Meldungen zu „Baldur’s Gate 3“:

Vincke gab zudem an, dass sich Larian noch nicht auf sein nächstes Projekt festgelegt habe. Die Entwickler würden jedoch an einem kleineren Titel arbeiten wollen und sich nicht erneut auf ein Spiel stürzen, dessen Entwicklung sechs Jahre dauert. Zuletzt hatte der Larian-Boss angegeben, dass man „definitiv“ noch die Geschichte der „Divinity: Original Sin“-Reihe fortsetzen wolle.

Quelle: Eurogamer, GameSpot

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3, Larian Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren