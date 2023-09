Astrolander: 13-jähriger entwickelt Koop-Titel exklusiv für PS5

Das frisch gegründete Indie-Game-Studio Lost Cartridge Creations hat ihren Debüttitel „Astrolander“ angekündigt, der exklusiv für die PS5 erscheinen soll. Es handelt sich um ein rein lokales Koop-Abenteuer, ähnlich wie beim letztjährigen Game of the Year-Gewinner „It Takes Two“.

Zwei Spieler müssen zusammenarbeiten, um gefährlichen Fallen auszuweichen und die verschiedenen, als sehr facettenreich beworbenen Level abzuschließen. Dabei soll sich „Astrolander“ häufig die haptischen Elemente des PS5-DualSense-Controllers zunutze machen. Die vielen Funktionen wie die adaptiven Trigger und das situative HD-Rumbeling sollen als wichtiger Teil in das Gameplay des Spiels eingebunden werden. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum es zumindest vorerst nur auf PS5 erhältlich sein wird.

Bisher gibt es nur wenige Titel, welche die Fähigkeiten des DualSense-Controllers optimal nutzen. Ein Beispiel ist das zum Release der PS5 veröffentlichte Spiel „Astro’s Playroom“, das als eine Art Tech-Demo für die neue Sony-Konsole gesehen werden kann und wirklich gut bei den Spielern ankahm.

Entwickler von Astrolander ist erst 13 Jahre alt

Was am neuen PS5-Exclusive noch überrascht, ist die Tatsache, dass der Entwickler und Chef der Lost Cartridge Creations namens Max Trest erst 13 Jahre alt ist. Seine Kreation hat aber durchaus einiges an Aufsehen erregt. Eine Demo des Spiels wird im Museum of Pop Culture in Seattle ausgestellt und allem Anschein nach waren auch die Verantwortlichen bei Sony überzeugt von „Astrolander“. Den ersten Trailer könnt ihr euch unten anschauen.

Das neue PS5-exklusive Koop-Abenteuer soll nächstes Jahr erscheinen. Genaue Details zum Releasedatum gibt es noch nicht. Wer die umfangreichen Funktionen des neuen PS5-Controllers davor nochmal ausprobieren möchte, sollte „Astro’s Playroom“ anschmeißen. Das Spiel ist auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert und zeigt hervorragend, was mit der Technik des DualSense alles umgesetzt werden kann.

