Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: Nach der Verschiebung – Neuer Releasetermin steht

Am heutigen Donnerstag dürfen sich die Spielerinnen und Spieler nicht nur auf eine neue Episode des State of Play-Formats freuen. Darüber hinaus fand am Nachmittag eine neue Nintendo Direct statt, auf der mehrere Ankündigungen vorgenommen wurden.

Auch der Publisher 505 Games nutzte die gebotene Bühne und spendierte dem vor einigen Wochen auf das Jahr 2024 verschobenen Rollenspiel „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ einen neuen Termin. Wie bekannt gegeben wurde, ist der Release mittlerweile für den 21. April 2024 vorgesehen.

Wie im Zuge der Verschiebung auf das nächste Jahr versprochen wurde, möchten die Entwickler der Rabbit and Bear Studios die zusätzliche Zeit nutzen, um weiter an der Qualität von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ zu feilen und die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern.

Ein klassisches RPG wandelt auf den Spuren von Suikoden

„Diese Entscheidung wurde getroffen, um die bestmögliche Geschichte sicherzustellen und die treue Unterstützung der Unterstützer mit dem bestmöglichen Spielerlebnis zu belohnen“, kommentierten die Entwickler die Verschiebung des Rollenspiels. In „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ führt unser Weg in die Welt Allraan, in der Runenlinsen enormen Einfluss auf die Allianzen zwischen den verschiedenen Völkern nehmen.

Eines schicksalsträchtigen Tages gelingt es dem durchtriebenen Galdean Empire, eine Technik zu entwickeln, mit der die Wirkung und die Macht der Runenlinsen verstärkt werden kann. Dadurch verschiebt das Galdean Empire die Machtverhältnisse in der Welt zu seinen Gunsten und droht, sich zu einer ernsthaften Bedrohung für den Frieden in Allraan zu entwickeln.

Spielerisch orientiert sich „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ bis zu einem gewissen Grad an Konamis Klassiker „Suikoden“ und räumt euch die Möglichkeit ein, bis zu 100 spielbare Charaktere zu verpflichten und diese in den Kämpfen einzusetzen. Abseits der regelmäßig stattfindenden Scharmützeln steht ihr vor der Aufgabe, euer Königreich weiterzuentwickeln und Beziehungen zu euren Mitstreitern aufzubauen.

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

