The First Descendant: Erlebt die ersten 17 Minuten des Loot-Shooters

Der Loot-Shooter "The First Descendant" zeigt sich in einem neuen Video, das die ersten 17 Minuten des Spiels vorstellt. Geboten werden cineastische Eindrücke als auch Gameplay-Material. Schon in Kürze können Spieler selbst loslegen.

“The First Descendant” nähert sich einer weiteren Betaphase. Im Vorfeld können interessierte Spieler in die ersten 17 Minuten des Shooters aus dem Hause Nexon eintauchen und dabei cineastische Eindrücke sowie Gameplay-Material genießen. Eingebettet ist das Video am Ende dieser Meldung.

“The First Descendant” ist ein Loot-Shooter, der aus der Schulterperspektive gespielt wird und dank der Verwendung der Unreal Engine 5 mit einer Next-Gen-Grafik überzeugen soll.

Spieler übernehmen die Rolle von schlagkräftigen Charakteren, den sogenannten Descendants, und verfolgen die Mission, die Menschheit vor den Alien-Invasoren zu schützen. Die dynamischen Kämpfe bieten laut Hersteller eine Vielzahl unterschiedlicher Fertigkeiten sowie Waffen, während sich Spieler frei auf der Karte bewegen können.

4K-Auflösung und unterstützte Modi

Die PS5-Version von “The First Descendant” unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K und lässt wahlweise im Leistungs- oder Auflösungsmodus spielen.

Durch den Einsatz des Auflösungsmodus soll eine bessere Grafikqualität in 4K erreicht werden. Der Leistungsmodus hingegen ermöglicht bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Zudem wird die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) unterstützt.

Ein weiteres Feature auf der PS5 ist das haptische Feedback. Der Controller bietet im Spielverlauf spezifische Rückmeldungen in Reaktion auf die Handlungen und die Umgebung im Spiel. Das gilt für den Auftritt eines Bosses und vermittelt auch einen Eindruck davon, welche Waffe gerade abgefeuert wird, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Zudem erfüllt jede Waffenklasse in “The First Descendant” ihren eigenen Zweck und besitzt charakteristischen Eigenschaften, die sich bei der Nutzung der adaptiven Trigger widerspiegeln. Um sicherzustellen, dass sich jede der elf Klassen einzigartig anfühlt, wurden individuelle Druck- und Intensitätswerte festgelegt.

Crossplay-Beta startet am 19. September 2023

Spieler, die sich selbst einen Eindruck von “The First Descendant” verschaffen wollen, haben in Kürze die Gelegenheit dazu. So wird vom 19. bis 25. September 2023 eine offene Crossplay-Beta veranstaltet.

In der Beta-Version stehen 13 Figuren zur Auswahl. Spieler können mehrere Missionen absolvieren und neun Boss-Raids meistern.

Zusätzlich wurde eine neue Einleitung samt Geschichte integriert und es gibt bislang unveröffentlichte kosmetische Items zu entdecken. Auch das Fortschrittssystem wurde laut Hersteller vollständig überarbeitet. Beta-Teilnehmer können sich auf Prämien einstellen. Anmeldungen sind hier möglich.

Die Entwicklung von „The First Descendant“ erfolgt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox One und Series X/S. Der Veröffentlichungstermin ist weiterhin offen. Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

