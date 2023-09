Call of Duty: Das erste Warzone geht heute vom Netz

Call of Duty:

Heute ist Schluss: Das erste “Call of Duty Warzone”, das parallel zum Nachfolger weiterbetrieben wurde, wird eingestellt. Die Entwickler möchten sich auf die neuen Produktionen konzentrieren.

Nachdem für “Call of Duty” in den vergangenen 20 Jahren jährlich gezahlt werden musste, kam im März 2020 eine weitere Option hinzu: “Call of Duty Warzone” war geboren. Der Battle Royale-Shooter wurde parallel zu den Premiumveröffentlichungen mit Inhalten bestückt und konnte grundsätzlich kostenlos gespielt werden.

Für Activision war die Einführung von “Call of Duty Warzone” ein riesiger Erfolg, der nach Angaben des Publishers in 13 Monaten mehr als 100 Millionen Spieler anzog und auch einen Nachfolger mit dem Namen “Warzone 2.0” zur Folge hatte. Er startete im vergangenen Jahr als Teil von “Call of Duty: Modern Warfare 2”.

Die Ära des ersten Warzone endet heute

Während die Battle-Royale-Schlachten auch mit dem Launch von “Call of Duty: Modern Warfare 3”, der für den 10. November 2023 vorgesehen ist, fortgeführt werden, ist für das ursprüngliche “Warzone” Schluss. Es wird am heutigen Donnerstag abgeschaltet.

Überraschend kommt das Ende nicht. Bereits im Juni gab Activison bekannt, dass die Tage gezählt sind, da sich die Entwickler auf die neuen Spielerlebnisse konzentrieren möchten.

Im November 2022 erfolgte eine vorübergehende Abschaltung, um den Fokus von Activision auf die Einführung des Nachfolgers zu lenken. Dieser trug damals noch den Namen “Warzone 2.0”, jedoch wurden mittlerweile die Zahlen aus dem Titel entfernt.

Die ursprüngliche “Warzone” kehrte später in einer abgespeckten Version als “Warzone Caldera” zurück. Benannt wurde diese Variante nach der Inselkarte, die im Zweiten Weltkrieg-Stil gestaltet ist und die Startmap Verdansk ersetzte.

Spieler von “Warzone Caldera” hatten die Möglichkeit, auf alle Skins und Waffen zuzugreifen, die sie in drei Premiumtiteln der “Call of Duty”-Reihe erworben oder freigeschaltet haben. Diese sind nicht mit dem neuen “Warzone” kompatibel, jedoch weiterhin in den Multiplayer-Modi von “Modern Warfare”, “Black Ops Cold War” und “Vanguard” verfügbar.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

“Call of Duty: Modern Warfare 3” knüpft direkt an den Vorgänger “Modern Warfare 2” aus dem Vorjahr an. Erscheinen wird der Shooter am 10. November 2023 für Konsolen und PC. Die Entwicklung stellt eine Zusammenarbeit von Sledgehammer mit Infinity Ward dar. Für den Zombies-Modus, der gestern einen Trailer erhielt, ist Treyarch verantwortlich.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren