Tekken 8: Panda als spielbarer Kämpfer bestätigt und Beta-Änderungen bekannt

Der Bodyguard von Ling Xiaoyu ist ebenfalls Bestandteil des „Tekken 8“-Rosters. Gemeint ist der Pandabär, den ihr auch schon in älteren Ablegern spielen durftet.

Dieser Charakter hat gegenwärtig noch kein Vorstellungsvideo erhalten, ist aber schon auf der offiziellen Webseite gelistet. Sollte ein Trailer erscheinen, werden wir den Artikel umgehend aktualisieren.

Die Beschreibung verrät: Panda begleitet Ling auf ihrer Suche nach Jin Kazama. Dabei möchte er nicht nur seine Besitzerin beschützen, sondern auch viele Sehenswürdigkeiten betrachten und viel essen. Nach einem halben Jahr gibt es jedoch immer noch kein Anzeichen von Jin. Wie ihre Reise rund um die Welt ausgeht, erfahrt ihr am 26. Januar 2024, wenn „Tekken 8“ für Konsolen und PC erscheint.

Erst einmal steht aber der geschlossene Betatest an. Hier dürfen ausgewählte Teilnehmer das Fighting-Spiel zwischen dem 20. und 23. Oktober antesten. Neben den Kämpfern aus dem vorherigen Netzwerktest sind zusätzlich Raven, Azucena und Feng Wei spielbar. Das sind die Kämpfer, die in der Zwischenzeit enthüllt wurden.

Eine neue Stage ist zudem die Ortiz Farm. Es ist der peruanische Bauernhof von Azucenas Familie.

Kürzere Heat-Kombos und mehr

Basierend auf dem Feedback des ersten Tests hat das Entwicklerteam mehrere Änderungen durchgeführt. Einige beziehen sich auf das Heat System, wo der Schaden von Heat Burts angepasst und die Kombo-Länge gekürzt wird. Des Weiteren sollen verbesserte Heat-Attacken die Anzeige schneller leeren und Power Crushes besser funktionieren.

Die Sichtbarkeit ist ebenfalls betroffen. Sowohl die Helligkeit, Form und Reichweite der Effekte wird angepasst. Außerdem kriegen die L3- und R3-Tasten einen Befehl zugewiesen. Als Letztes sind alternative Outfits für die Kämpfer geplant.

Wer an der Closed-Beta teilnehmen möchte, muss sich hier registrieren. Bis zum 11. Oktober habt ihr dafür Zeit. Werdet ihr angenommen, dürft ihr nach dem Test eine Umfrage ausfüllen, die ihr per E-Mail erhaltet. Euer Feedback fließt dann möglicherweise in die finale Version des Spiels ein.

